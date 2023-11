Defensoría del Pueblo constata la escasez de insumos médicos a nivel nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/La Defensoría del Pueblo realizó un recorrido por varias instalaciones de salud a nivel nacional para conocer la situación de los pacientes crónicos y las dificultades que están atravesando para recibir sus tratamientos debido a la situación social que se vive en el país.

Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo, señaló durante estos recorridos han observado una gran escasez de insumos médicos en la mayoría de estas instalaciones.

“En el Instituto Oncológico Nacional están muy preocupados por pacientes del área de Veraguas, en donde han tenido que recurrir a telemedicina. Pero no es igual. Tenemos casos en el Hospital de David donde también hay falta de insumos”, indicó.

Agregó que esto es una afectación grave y fuerte a la salud, además de que en estos momentos ya se habla de un tema de salud pública.

“Nosotros ya hemos indicado que lo que se requiere es la apertura de vías. Eso no significa que no sigan protestando, pero aquí tenemos que tomar decisiones. Hacemos un llamado a la Asociación de Profesores para que acudan a las escuelas. Los niños tienen que regresar a clases y si no se regresa, tiene que haber un plan donde se pueda recuperar el tiempo y la educación perdida”, manifestó.

Han transcurrido 15 días desde que se intensificaran los constantes cierres de calles y manifestaciones como medida de oposición a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A. Mismas medidas que aún se mantienen.

Luego de ser aprobado en tercer debate el proyecto de Ley 1110 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional; el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 407 en donde se aprueba una moratoria minera metálica indefinida, la cual ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial desde el viernes 3 de noviembre.

En reiteradas ocasiones, los manifestantes han señalado que estas medidas se mantendrán hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emita un fallo sobre si este contrato es inconstitucional o constitucional.

Con información de Yenny Caballero