Defensoría recurrirá a instancias internacionales para querellar a empresas de energía eléctrica

Ciudad de Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, anunció que como Defensoría del Pueblo recurrirán a ámbitos internacionales para dejar en conocimiento la falta de respuestas y el silencio que han guardado las empresas de energía eléctrica, frente a las continuas fluctuaciones que sufren cientos de usuarios a nivel nacional.

Relacionado Empresas de energía eléctrica en Panamá podrían enfrentar sanción millonaria

Según Leblanc estas empresas son reguladas por la OCD, Comisión Nacional de Mercado de Valores de España y algunos otros entes, los cuales los obligan a responder. Y es que, el mismo pacto ético con que cuentan estas filiales en su página web los obliga a cumplir con los derechos humanos, mismos que están siendo vulnerados a los residentes en Panamá.

Internacionalmente vamos a empezar a golpear estas empresas a través de sus bancos fondeadores, tocándoles las puertas para decirles que están violando los derechos humanos de los panameños”, aseveró el defensor del Pueblo.

Igualmente, Leblanc informó que la institución acompañará a los afectados que salgan a las calles a protestar.

El defensor mencionó que actualmente han recibido 54 quejas colectivas e individuales por el tema de fluctuaciones, la no provisión del servicio que no es gratuito y la no respuesta ante la falta del suministro eléctrico, presentadas en El Valle de Antón, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y en otros puntos del país.

Sobre el papel que debe desempeñar el gobierno, el defensor recordó que el gobierno mediante la Autoridad de Servicios Públicos (Asep), tiene que investigar y multar y exigir lo que dice el contrato.

Lo que sucede es que luego que la multan, la empresa va hasta la sala tercera y el procedimiento toma hasta 10 años en resolverse, mientras tanto los afectados no reciben solución”. sostuvo.

Por último Leblanc dijo que se debe analizar si en el 2028 queremos o no seguir con estas empresas, cuyas conductas sin lugar a dudas, pudieran ser vulneradoras de derechos humanos.