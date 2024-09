Demetrio Jimmy Papadimitriu declina a su aspiración de presidir Cambio Democrático

Panamá/Demetrio "Jimmy" Papadimitriu, candidato a la presidencia directiva del partido Cambio Democrático (CD), anunció su decisión de no postularse al cargo, expresando su descontento con la situación actual del proceso electoral interno.

Papadimitriu ha venido criticando abiertamente las promesas vacías y los "juegos políticos" que, según él, predominan en la campaña, describiendo la elección interna como un "bazar persa", donde las promesas de beneficios y nombramientos son utilizadas para atraer votos.

“Desafortunadamente, hoy en día, la elección del CD se ha convertido en un bazar persa. Y yo no voy a jugar con las necesidades de los convencionales ni de sus familias. No tengo ni puestos de trabajo ni nombramientos que dar, y no me voy a poner a decirles mentiras a los miembros del partido que tienen una necesidad real. Darles falsas esperanzas a una familia es una irresponsabilidad, y siempre me he caracterizado por decir la verdad”, se lee en parte del comunicado que escribió en su cuenta de X.

ES IRRESPONSABLE PROMETER ALGO QUE SABEN QUE NO VAN A CUMPLIR



Cuando decidí correr para la presidencia de Cambio Democrático, siempre pensé en la unificación de nuestro querido partido en la búsqueda del bienestar del país y de todos los que conformamos las filas del partido.… — Jimmy Papadimitriu (@JDPapadimitriu) September 11, 2024

El exministro de la Presidencia, que competía por ese cargo contra el excanciller Roberto Henríquez, resalta que durante los últimos 10 años los miembros del partido han trabajado sin recibir nada a cambio, lo que ha generado desilusión y un clima de incertidumbre entre los convencionales.

Hay candidatos a la presidencia del CD que estan jugando con las necesidades economicas de los convencionales prometiendo jugosos puestos en el gobierno actual. Si no han ni nombrado a los miembros de Realizando Metas, como van a nombrar CD? pic.twitter.com/UDtM5eDc1t — Jimmy Papadimitriu (@JDPapadimitriu) September 5, 2024

En su mensaje, se niega a "jugar con las necesidades" de los miembros del CD y sus familias, reafirmando su compromiso con la honestidad y la verdad.

Papadimitriu deja claro que no respaldará a ningún otro candidato y lanza una advertencia a los convencionales, sugiriendo que las promesas hechas por otros contendientes podrían no cumplirse una vez pasadas las elecciones.

Asegura que busca distanciarse de la política de falsas expectativas y mantener su coherencia ética, reafirmando su disposición a seguir apoyando a los miembros del partido como amigo, pero fuera del proceso electoral.

El próximo 27 de octubre, CD debe elegir 15 nuevas autoridades, de las cuales cuatro son actualmente diputados de la Asamblea Nacional.

CD, que fue el cuarto colectivo con más apoyo en la contienda pasada, con Rómulo Roux como abanderado, es uno de los partidos que más adeptos ha perdido después de las elecciones del 5 de mayo.

Sin embargo, fuentes políticas aseguran que otros aspirantes podrían apuntarse en la carrera por conquistar CD antes de que culmine este mes.