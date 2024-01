Ministerio Público investiga 'irregularidades' en elecciones del nuevo rector de Udelas

Ciudad de Panamá/Una serie de 'irregularidades' se han denunciado en la escogencia del nuevo rector de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) para el periodo 2024-2028.

Este martes 2 de enero, la docente Gianna Mariel Rueda Manzano acudió a los predios de la universidad para intentar "tomar posesión" como la nueva rectora de la casa de estudios. Sin embargo, para su sorpresa, se le prohibió la entrada a uno de los edificios de la universidad.

Sobre este tema, Juan Bosco Bernal, actual rector de la Udelas, señaló que ella labora en un edifico diferente al que intentaba ingresar junto a un grupo de personas que se encontraban en su compañía.

Bosco afirmó que las elecciones no se llevaron a cabo como corresponde debido a una serie de "irregularidades" cometidas por el Consejo Electoral Universitario (CELU) y la falta de atención a la decisión fundamental del Consejo Superior Universitario.

"En realidad, no se han celebrado elecciones. No hay elecciones. Desde el principio, todo fue irregular (…) Desde la selección de los representantes al claustro hasta la elección de la señora (Gianna Rueza), quien se autoproclamó. ¿Cómo vamos a permitir la entrada de ese personal a la universidad, cuando todo ha sido irregular?", expresó.

Confirmó que Rueza es actualmente docente en la institución, subrayando que su puesto está asegurado. Añadió que la docente no ha sido proclamada como la nueva rectora de la Udelas y que no existe ningún documento emitido por el Consejo Superior Universitario que lo respalde.

Según Bernal, entre las irregularidades presentadas se encuentra la suspensión de las elecciones debido a las manifestaciones a nivel nacional en oposición a la Ley del contrato minero y los bloqueos de carreteras que impedían que algunas personas pudieran votar.

Por su parte, el Dr. Damián Quijano, representante del CELU, explicó tienen que conocimiento que estas "elecciones" se desarrollaron en un espacio privado con fondos privados y no dentro de la universidad.

"No tienen ninguna validez y reconocimiento porque no cumplen con ciertas garantías que se dan en estas situaciones. Lamentamos que la universidad esté en esta situación. Nuestra intención fue hacer la mediación e intentar seguir por la norma, pero no pudo ser", dijo Quijano.

Añadió que no existen actas en la Secretaría General, no están publicadas estos resueltos o "documentos que expresan ellos son oficiales".

Por este caso, el Ministerio Público anunció que comenzó una investigación, por la posible comisión de los delitos contra la Administración Pública y contra la libertad.

Cabe destacar que Bosco Bernal ha ocupado el cargo de rector de la Udelas desde el periodo de 2014 a 2018, siendo reelecto para el periodo de 2019-2023. Se pudo conocer que Rueza Manzano acudió a la casa de estudios con autoridades policiales, además, se espera que presente una denuncia por estos hechos ante el Ministerio Público.