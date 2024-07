Gobierno coordina plan de respuesta ante desastres naturales

Ciudad de Panamá/Ante las inundaciones registradas en diversos puntos del país, debido a la incursión de las intensas lluvias que llegaron al país, tras el paso de la onda tropical No.20, el Ministerio de Gobierno y diversos estamentos de emergencia, seguridad, entre otros, se reunieron este sábado 27 de julio para establecer una hoja de ruta para coordinar la gestión institucional ante estas situaciones.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, resaltó la importancia de tomar decisiones de la mano de los expertos, haciendo énfasis en que situaciones como las ocurridas en el corregimiento de Juan Díaz, no se deben volver a repetir. "Hay que tomar decisiones en sitio con los expertos porque estamos contra reloj y las lluvias no van a parar y no se debe repetir que 196 personas en Juan Díaz perdieran enseres y se vieran afectados", señaló la ministra.

Podría leer: Realizan limpieza y coordinan ayuda para damnificados por inundaciones en Juan Díaz

"Ya no hay tiempo para explicar lo que se dejó de hacer" ahora es responder con responsabilidad", continuó diciendo.

Por su parte, representantes Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) MIVIOT, Municipio de Panamá, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Junta Comunal de Juan Díaz, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y la empresa de construcción privada, MECO, destacaron la importancia de definir los enlaces de cada institución y realizar campañas de concientización y prevención en conjunto con gobiernos locales, empresas privadas, ONG, incluso la misma comunidad.

A fin de establecer una hoja de ruta para atender con celeridad emergencias que se presentan ante desastres, se realizó una reunión este sábado con la Mesa Técnica, liderada por la Ministra Dinoska Montalvo.#ConPasoFirme🇵🇦 pic.twitter.com/hRs0yXkTdX — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) July 27, 2024

Esta reunión también sirvió como seguimiento de los trabajos que se realizan en Juan Díaz, en donde se estableció un Puesto de Comando de Incidencias para coordinar las labores de dragados y ayuda a los damnificados.