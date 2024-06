De 'desbarajuste gerencial' califica Castañeda centralización de servicios en la Ciudad de la Salud

La falta de insumos y medicamentos en la Caja de Seguro Social sigue siendo el principal problema que enfrentan los pacientes que acuden a esta institución que parece tener sus propias dolencias en materia administrativa.

De acuerdo con el doctor Fernando Castañeda, de la La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), la centralización de los servicios en la Ciudad de la Salud ha restado capacidad a la realización de procesos en otras instancias médicas, asegurando que antes se hacían cerca de 6 cirugías cardíacas mensuales en David, y ahora en 5 años se han hecho 50.

Al quedarnos sin insumos porque todo se lo llevaron para Ciudad de la Salud, el Amador Guerrero no funciona 100%, el de Aguadulce no funciona 100%, el de Chitré no funciona 100%, hemos hecho, como CSS, un desbarajuste gerencial”, expresó.