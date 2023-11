Desesperación por comprar gasolina en Chiriquí

David, Chiriquí/Cientos de conductores en David, Chiriquí, abarrotaron las estaciones de combustibles al enterarse que la calle en Horconcitos había sido reabierta y los cisternas despachadores de combustible habían logrado pasar.

Algunos conductores llegaron con sus autos empujados a las estaciones de combustible, donde las filas eran bastante extensas, y es que hace 14 días que los cisternas no llegaban y había desabastecimiento.

La venta se está dando de forma controlada, o sea, solo se está vendiendo entre $20 y $25 por persona.

Los usuarios reiteraron el llamado a los manifestantes para que hagan una apertura de las calles de forma indefinida.

Además, quienes no poseen un vehículo, pero trabajan cortando hierba se quejaron porque no podían comprar el producto que estaba limitado a vehículos y ahora no pueden trabajar, lo que calificaron de injusto.

Las vías en el oriente chiricano permanecen bloqueadas, por lo que piden que se dialogue con estas personas que han dicho que mantendrán la medida hasta que se derogue la Ley 406.

De acuerdo con los gremios empresariales, las pérdidas ya superan los 200 millones de dólares.

Información de Demetrio Ábrego