¡Desesperación! Residentes en Barú hicieron largas filas para tratar de adquirir un tanque de gas

Chiriquí/La desesperación se apoderó de miles de personas que quedaron sin poder adquirir el cilindro de gas de 25 a libras, porque no alcanzó para distribuible a toda la población.

En los sectores de Manaca Norte y Progreso, de Barú, provincia de Chiriquí, los miembros del Servicio Nacional de Frontera (Senafront), debieron actuar y hasta retener algunos de estos ciudadanos, que se pusieron frente a los vehículos que transportaban los cilindros de gas para impedir su paso.

Estos ciudadanos pretendían detener la caravana de camiones, para que se les dejará al menos otros vehículos, y poder así, comprar el producto.

Fidel Pérez, uno de los conductores de estos vehículos que transportaban los tanques de gas, narró que pasaron momentos muy difíciles porque debieron dejar algunos de los camiones con estos tanques, para poder vendérselos a la población y con esto permitir que la caravana avanzará hacía otros distritos.

En los sectores de Manaca Norte, Progreso, San Isidro, Volcán y Concepción Bugaba, miles de estos usuarios se quedaron sin poder adquirirlo, lo que incrementó las quejas y protestas.

Ermelina Gaitán, una de las personas afectadas, dijo molesta a TVN Noticias que "Podemos tener un real y no podemos comprar porque no hay comida, no hay gas, cómo vamos a hacer. Imagínese cocinar a sol y agua, ir a buscar leña al monte".

"Estamos pasando un problema serio, porque como a nivel nacional, hay enfermos en casa, hay encamados, hay bebés, aquí estamos necesitando ese beneficio de ese cilindro", recalcó Rosa Mendoza, otra de las afectadas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informó que al menos unos 10,000 de estos cilindros de gas de 25 libras serían trasladados vía marítima hacía la provincia de Chiriquí, desembarcaría en el sector del Puerto de la PTP en Charco Azul, en el distrito de Barú, para luego ser distribuido en toda la provincia, pero no alcanzó.

