Detectan bandas de carteristas operando en áreas comerciales de Santiago

Santiago, Veraguas/Varios grupos de cancheras o carteristas han sido detectados operando en áreas comerciales del distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas. Incluso, tras los señalamientos de ciudadanos, las autoridades lograron la detención de tres mujeres presuntamente vinculadas a estos hechos.

La modalidad de estas cancheras o carteristas es sustraerles sus pertenencias, llámese dinero o celulares. Ustedes no tienen idea del desastre que causa esta clase de bandas. Vienen desde la ciudad capital, Coclé y Chiriquí, hombres y mujeres dedicados a esta mala práctica”, afirmó un ciudadano afectado.

Otra residente manifestó haber sido víctima de múltiples robos recientemente y relató que, hace unos 15 días, una compañera de trabajo fue despojada de sus pertenencias cuando se dirigía a realizar un mandado a la Lotería.

“Buscan la forma de podernos robar. Son muchas personas: uno te habla y te entretiene, y la otra persona te roba”, explicó la ciudadana que ha sido víctima de estas situaciones.

Del grupo de mujeres detenidas, una mantenía una orden de captura por casos registrados en otras provincias. Las demás fueron sancionadas y puestas en libertad tras las diligencias correspondientes.

Ante esta situación, los ciudadanos exigen mayor vigilancia policial, especialmente ahora que se aproximan las festividades decembrinas, periodo en el que aumenta el movimiento comercial y la presencia de delincuentes oportunistas.

Con información de Ney Castillo.