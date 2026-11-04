Detienen provisionalmente a hombre señalado por la muerte de su tío en Bugaba

La medida cautelar fue ordenada durante una audiencia de control de garantías, en la que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos de convicción que sustentan la presunta vinculación del imputado con el hecho.

Chiriquí/Un hombre de 44 años permanecerá detenido provisionalmente, luego de ser imputado por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de su tío, de 67 años, en un hecho ocurrido en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La medida cautelar fue ordenada durante una audiencia de control de garantías, en la que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos de convicción que sustentan la presunta vinculación del imputado con el hecho.

El tribunal declaró legal su aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

🔗Puedes leer: Hombre de 67 años muere tras ser apuñalado por su sobrino en Bugaba

El caso guarda relación con un hecho ocurrido el 2 de noviembre de 2026, en el sector de Dulce Hogar, específicamente en la residencia de la víctima. Según las investigaciones, el adulto mayor falleció tras recibir heridas con un arma blanca en el abdomen y el tórax.

La Procuraduría General de la Nación informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y reiteró su compromiso de ejercer la acción penal en estricto apego a la Constitución y las leyes.