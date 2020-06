Las duras críticas en redes sociales tras el cambio de la Ministra de Salud en medio del azote del COVID-19

Ahora, en la jefatura del Minsa, fue designado por Cortizo, Luis Francisco Sucre, hasta hoy vicemistro de la entidad. Por el sorpresivo cambio, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en cuestionar la decisión de Cortizo, fue Rómulo Roux, presidente del Partido Cambio Democrático, quien pidió al mandatario dar explicación del por qué la ahora exministra no se encuentra en su Gabinete.

" Los cambios no reflejan ni el mensaje que había enviado el presidente ni lo que esperaba el pueblo. Por transparencia, el presidente debe explicar si la ministra Turner fue sacada o renunció? Y en cualquier caso explicar por qué. Este no es momento de jugar a la política en el gabinete", aseveró Roux.

Lo mismo consideró el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, " Me parece, además, que en medio de la crisis, el cambio de la Ministra de Salud es algo que merece mayor explicación. ¿Renunció o la botaron? ¿Fue por firmar la convocatoria del CEN o por multar al PRD? ¿Peleas en el Gabinete? ¿Cambio de estrategias frente a la pandemia?"

Xavier Sáez Llorens, quien forma parte del Comité Asesor del Minsa, manifestó haber quedado sorprendido del anuncio. " Ni me lo esperaba ni menos lo deseaba. La salud pública ha perdido a una gran líder, con capacidad de trabajo y receptividad técnica excepcional. Desconozco si hubo presión política y/o económica o agotamiento mental de @rosarioetm. Me gustaría saber...".

