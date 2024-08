Solo dos de cada diez niños en Panamá reciben lactancia materna inclusiva

Cada vez menos niños recibiendo leche materna, de acuerdo a las autoridades. Si bien la leche materna tiene grandes beneficios, y ayuda a los neonatos y menores hasta los dos años a tener una nutrición completa, en el país las cifras de niños que están recibiendo leche materna en Panamá está en números rojos.

Se ha demostrado que los niños y niñas alimentados del seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida, tienen mayor coeficiente intelectual y mejor rendimiento escolar. Lactar afianza el amor, la comunicación y el lazo afectivo entre madre e hijo, por lo que los niños (as) son más cariñosos (as). Es un complejo fluido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos y hormonas. No obstante, en Panamá actualmente solo dos de cada diez niños reciben lactancia materna inclusiva, según informes de la Caja de Seguro Social.

Este fin de semana arrancó la Semana de la Lactancia Materna a nivel nacional con el objetivo de la actividad es reforzar en la población información sobre la importancia de la lactancia materna como alimento óptimo para los niños y los derechos que tienen de recibirlo. Igualmente, las leyes que protegen la maternidad y la lactancia en Panamá.

Las empresas deben tener salas de lactancia materna, la ley establece que por cada 20 mujeres se deben adecuar un espacio para que las madres puedan extraerse la leche, actualmente solo hay habilitadas 50 a nivel nacional.

Carlina Juliao de la Dirección de Equiparación de Género del Ministerio de Trabajo señaló que aún persiste el temor entre las madres trabajadoras de tener que regresar a sus puestos laborales y no poder amamantar a sus hijos con leche materna o no poderse extraerse la leche porque no cuentan con los espacios adecuados en sus entornos laborales, de allí la importancia de sensibilizar a las empresas para que comprendan que la lactancia no solo representa una parte fundamental en el desarrollo de los niños, sino que también es una etapa natural de la mujer.

En tanto, los bancos de leche en la CSS han disminuido de igual forma, a la fecha solo reciben 30 donantes, cuando antes las cifras estaban por arriba de las 50.

Desde hace 30 años, la Caja de Seguro Social cuenta con un lactario institucional que incentiva a todas las madres lactantes que tienen a sus hijos hospitalizados a que lleven la leche y poder alimentarlos. Donar el excedente de la leche materna es otra de las grandes iniciativas que lleva a cabo la CSS. Para conocer todos los detalles referentes a la donación, las madres interesadas deben enviar un mensaje al siguiente contacto 63549162 (WhatsApp).