Cámara de Comercio a Dino Mon: Medidas paramétricas han demostrado ser estrategia limitada e insuficiente

Ciudad de Panamá/La implementación de una reforma integral que aborde no solo las necesidades financieras, sino también la calidad del servicio, la eficiencia administrativa y la despolitización, son principales retos a cumplir por el nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, según lo manifestado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

El gremio de empresarios manifestó estar preparado para trabajar junto a todos los sectores involucrados y la ciudadanía en este proceso de transformación, que busca convertir a la CSS en un pilar de la seguridad social en Panamá.

La Cciap refutó el hecho de que históricamente, las reformas a la CSS han recaído principalmente en solicitar más sacrificios a los asegurados, ya sea mediante ajustes paramétricos como el aumento de la edad de jubilación o la reducción de beneficios. "Sin embargo, aun cuando la discusión sobre la sostenibilidad del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es obligatoria e impostergable, esta estrategia limitada ha demostrado ser insuficiente y, en muchos casos, ha exacerbado la desconfianza y el descontento entre los asegurados".

La realidad es que la solución no puede centrarse únicamente en aumentar las cargas sobre ellos, aquí todos vamos a tener que hacer sacrificios. — Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá

Por tanto, para los empresarios el debate sobre el futuro de la CSS no puede ignorar la urgente necesidad de mejorar la calidad y disponibilidad de sus servicios. La Cciap recordó que los asegurados merecen atención médica de calidad, accesible y eficiente. Esto no es un lujo, es un derecho. Las largas esperas, la falta de medicamentos y la ineficiencia en la prestación de servicios no solo afectan la salud de los ciudadanos, sino que también minan la confianza en la institución.

Uno de los problemas más críticos que enfrenta la CSS es la falta de eficiencia administrativa. Los procesos de compra ineficientes han llevado a la escasez de medicamentos y equipos médicos esenciales. Que se “pierdan” medicamentos de los depósitos de la institución es intolerable y debe ser castigado con todo el peso de la ley. Urge revisar y reformar estos procesos para garantizar transparencia y eficiencia.

De acuerdo con el ente, la modernización de los sistemas administrativos y la adopción de mejores prácticas de gestión son pasos necesarios para alcanzar una administración más eficiente. No existe ninguna justificación para que no sea fácil y expedito que los trabajadores independientes coticen voluntariamente.

Asimismo la Cciap, consideró que es esencial la despolitización de la CSS para su recuperación y fortalecimiento.

"La politización de la CSS ha sido otro obstáculo significativo para su buen funcionamiento. La contratación de personal influenciada por la politiquería y no por criterios técnicos y de necesidad real ha perjudicado gravemente a la institución", sostuvo.