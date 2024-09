Dino Mon valida el desabastecimiento de más del 60% de insumos quirúrgicos en la CSS

Dino Mon, director ratificado de la Caja del Seguro Social (CSS), se refirió a las primeras semanas que han pasado tras su designación y aseguró haberse encontrado con un ambiente de cooperación, y esta última semana se han validado factores que mantienen la mora quirúrgica, como lo es el desabastecimiento de más del 60% de los insumos quirúrgicos, lo que causa que más de la mitad de la población en espera de una cirugía no pueda ser intervenida.

Le puede interesar: Mesas de trabajo analizarán desde este lunes el futuro del IVM y prestaciones médicas de la CSS

Dino Mon, generó críticas internas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los cuestionamientos surgieron durante la aprobación por parte de los diputados.

Dijo esperar que dentro de los cinco primeros días de octubre, cuando ya haya tomado posesión, la CSS cuente con los insumos para ir bajando esa mora. Adelantó que se están comprando insumos locales y otros están siendo traídos de manera emergente para poder empezar con los planes de alivio de la mora.

¿Cuál es la situación real de la CSS?

Mon indicó que se trabajará con las cifras que están, es decir la información que la CSS ha provisto hasta 2023 y parte de la ejecución presupuestaria.

El director ratificado afirmó que con la data que se tiene se puede hacer mucho, y aunque indudablemente se van a tener imprecisiones, serán mínimas comparadas con la información que realmente está disponible.

Así dijo que este 2024 está terminando casi sin ningún tipo de reservas en el Sistema Solidario, con un déficit de poco más de mil millones de dólares.

En tanto, en el Sistema Mixto, todavía la cantidad de gente que se ha jubilado es muy poca y los que aparecen allí son por invalideces o algún tipo de beneficios por muerte.

En donde el problema está subyacente, dijo Mon, es el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, y seguramente este 2024 terminará con un flujo positivo muy pequeño, pero se empezará con mucho trabajo en el 2025 y ni decir del 2026.

La CSS cuenta con $6 mil millones de presupuesto. Sin embargo, la actual administración no cuenta con un informe mes a mes de su ejecución presupuestaria, lo cual es injustificable para Mon.

“Indudablemente esta es una gestión que hay que llevar con mucho cuidado mes a mes. En una institución moderna eso no debe pasar y es precisamente lo que vamos a corregir como equipo”, sostuvo.

Mesas de trabajo por la CSS

Para este lunes, explicó Mon se compartirá un diagnostico inicial con todos los actores, para posicionar el por qué estamos allí

En ese sentido, Mon hizo énfasis en que lo importante es que el financiamiento del sistema sea el adecuado para así poder pagar los beneficios que el mismo demanda.

De allí, la solicitud que se ha hecho a los actores en las mesas, en torno a que las propuestas que presenten tengan una validación de la sostenibilidad en términos económicos.

De nada sirven propuestas románticas que no ayudan a resolver la situación de los panameños en materia de pensiones, sino traen el sustento económico. No es estudiar un sistema de pensiones para cruzar un gobierno nada más — Dino Mon - Director ratificado de la CSS

Agregó que las mesas van a ser una luz, sobre cuáles son esas alternativas adecuadas, para no tener que caer en un esfuerzo e los panameños. No obstante, recalcó que toda medida que se utilice para balancear un sistema de pensiones tiene dos patas y una de ellas, es que la parte que no sea cubierta con ahorros y escatimando en gastos, deberá ser cubierta por la población.