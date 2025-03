Diputada Grace Hernández aclara puntos claves sobre reformas a la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (MOCA), aclaró puntos clave sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) que avanzan a tercer debate en la Asamblea Nacional, en medio de controversias, discusiones, desacuerdos y manifestaciones.

Un punto clave que Hernández aclaró es que no se contempla en el documento actual del proyecto el incremento en la edad de jubilación, como se ha difundido. "El artículo establece que en seis años se evaluará el sistema y, solo si es necesario tras estudios actuariales, podría considerarse un aumento que no superaría los tres años", explicó.

La diputada defendió este plazo como una oportunidad para mejorar el servicio antes de implementar cambios paramétricos. "No es patear la pelota, es dar tiempo para arreglar este monstruo. Del cien por ciento de personas que me critican, ninguna ha experimentado la dificultad de acceder a los servicios de salud de la CSS", señaló.

Te podría interesar: Asamblea se prepara para votar en tercer debate el proyecto de reformas a la CSS

Entre los logros del segundo debate, Hernández destacó la desvinculación laboral para eliminar "botellas" (empleados que no trabajan) que cuestan aproximadamente 170 millones de dólares anuales. Sin embargo, lamentó no haber conseguido cambiar la forma de elección de los miembros de la junta directiva.

Respecto a las protestas anunciadas, la diputada hizo un llamado: “Les quiero pedir a todos: Si los maestros quieren salir a protestar, están en todo su derecho. Yo también me he venido de protestas. Pero protesten por la verdad. No salgan a protestar por mentiras. No se están privatizando los fondos. No hay aumento de la edad de jubilación, ni disfrazada ni nada”.

Hernández aclaró que se mantendrán los tres sistemas actuales y que los nuevos cotizantes ingresarán al sistema de cuentas nocionales, donde contablemente se registra lo aportado por cada persona, pero los fondos permanecen en un "pot" común. "No son cuentas individuales", puntualizó. La Asamblea Nacional tiene previsto iniciar hoy, miércoles 12 de marzo, el tercer debate de esta importante reforma.