Diputados instan a Panamá a retirarse del Parlacen mientras Cortizo y Carrizo buscan su juramentación

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la sesión ordinaria en el Pleno de la Asamblea Nacional, surgieron cuestionamientos sobre la solicitud de juramentación como diputados del Parlacen del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Se instó a tomar medidas prudentes para iniciar el proceso de retiro de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Dos diputados abordaron este tema, entre ellos el diputado Jorge Bloise.

En dicha sesión, Bloise lanzó un mensaje directo al expresidente Cortizo y al exvicepresidente Carrizo, advirtiéndoles que no canten victoria, dado que sus puestos en el Parlacen aún no están asegurados.

“Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo, quiero decirles algo muy claro: no celebren todavía, porque su lugar en esa cueva de ladrones no está garantizado. Como diputado y panameño, no permitiré que se salgan con la suya y eludan la justicia. Ambos tienen mucho que responder por lo que hicieron durante el pasado quinquenio”, expresó Bloise.

En la Asamblea se ha debatido la posibilidad de adoptar normas internas para salir del Parlacen, pero se recordó que una norma interna no puede prevalecer sobre un tratado internacional.

El diputado señaló que el Parlacen, que le cuesta al país 2.3 millones de dólares anuales, sigue operando con nueve diputados que enfrentan problemas legales. Destacó la necesidad de implementar una estrategia basada en acciones concretas, y no solo en palabras, para que Panamá pueda retirarse del organismo.

Tanto Carrizo como el expresidente Cortizo han enviado notas y solicitudes para hacer efectiva su juramentación en el Parlacen.

Sin embargo, hasta el momento, el organismo no ha definido una fecha para llevar a cabo el acto. Además, se pudo conocer que se han presentado dos denuncias contra el exvicepresidente Carrizo ante el Ministerio Público.

Con información de Meredith Serracín