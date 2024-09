Economía panameña es 'un corcho que no se hunde', pero requiere de una reforma fiscal, sugiere economista

Ciudad de Panamá/Aunque los ingresos de este año no se han comportado como esperaban, puesto que no han crecido, para Fernando Aramburú Porras, economista y exministro de Economía y Finanzas, la buena noticia es que Panamá es resiliente y su economía se está recuperando, debido a que es 'un corcho y no se hunde'.

Pese a que el país va a seguir siendo el que más crece en Latinoamérica, de acuerdo con Aramburú Porras, no puede pasar desapercibido que el primer semestre tuvo unos "resultados paupérrimos", estando por debajo del presupuesto con un déficit de 4% y se espera que lo que resta del año dicho déficit permanezca entre el 3% a 4%

Según el economista, en términos sencillos estamos hablando de 3 mil 500 a 4 mil millones de dólares que el gobierno va a gastar más de lo que le va a ingresar, lo que se traduce en aumento de la deuda.

Sin embargo, esto se debe corregir, bajando gastos y subiendo ingresos con un plan a largo plazo donde los jubilados que trabajan en el gobierno puedan pasar al retiro con incentivos o bonificaciones.

Otra manera de corregir la brecha, a consideración de Aramburú Porras, es tratar de funcionar los ministerios, a razón de que hay 94 instituciones y 255 mil empleados públicos, lo que representa mucha gente y burocracia.

No obstante, reconoció que esta acción toma tiempo, por lo que recomendó a las autoridades cerrar esa brecha para el próximo año.

“Este es el gran reto del ministro Chapman durante los próximos años y para ello requiere hacer una reforma fiscal no solo reduciendo gastos sino aumentando ingresos”, recalcó.

Panamá tiene un ingreso nacional de $88 mil millones, lo que se traduce en el producto nacional bruto más grande de Centroamérica, inclusive más grande que el de Guatemala que nos triplica en población, no obstante, se recaudan apenas $8 mil millones.

Es decir que si las recaudaciones se elevan al 12% se reduciría la brecha y se podrían realizar las inversiones que el país necesita hacer.