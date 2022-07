Gremios rechazan incremento gradual del 6% para Educación

Mientras la mesa plenaria del diálogo único por Panamá avanza en el debate sobre educación, se conoció que los gremios y el movimiento popular han rechazado la propuesta inicial del Ejecutivo de aumentar gradualmente el 6% del PIB a el rubro de Educación.

En su propuesta, el Ejecutivo señaló que "Si el ritmo de crecimiento del PIB se mantiene, se propone un incremento gradual, con una distribución equitativa y que fortalezca el primer y segundo nivel de enseñanza a razón de:

5.2% en el año 2023

5.5% en el 2024

6.0% en el 2025

En cambio, el movimiento popular reclama el cumplimiento del artículo 266 de la Ley orgánica de Educación en lo relacionado a la asignación del 6% del Producto Interno Bruto al sector educativo.

Hasta el momento en lo que va de negociaciones, el equipo del Ejecutivo liderado por la ministra Maruja Gorday de Villalobos, se ha comprometido a asignar un 5.2% del PIB para el año 2023 y de allí aumentarlo hasta alcanzar el 6% en el 2025, tal y como lo establece su propuesta inicial.

No obstante, los representantes de los gremios docentes rechazan esta propuesta porque consideran que en el año 2025 este gobierno no tendría injerencia en el presupuesto general de la nación, por lo que no existe garantías de que se pueda cumplir el incremento gradual.

Todas las expectativas están puestas en que los temas de medicamentos y educación sean agotados este fin de semana para llegar a un finiquito del paro de docentes y el retorno de clases se produzcan el próximo lunes 1 de agosto.