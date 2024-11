Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para programa de intercambio

Ciudad de Panamá, Panamá/La Embajada de Estados Unidos en Panamá ha anunciado la apertura de convocatorias para varios programas de intercambio educativo dirigidos a estudiantes y profesionales panameños.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran el Study of the U.S. Institute (S.U.S.I) para Mujeres Líderes Estudiantiles Indígenas o Afrodescendientes y el S.U.S.I para Estudiantes Universitarios con Liderazgo en Emprendimiento Social.

La Embajada invita a los interesados a postularse y aprovechar esta valiosa experiencia, que busca empoderar a las futuras generaciones de líderes panameños.

Te podría interesar: Meduca anuncia reanudación parcial de clases presenciales en Chiriquí

Requisitos para la participación:

S.U.S.I para Mujeres Líderes Estudiantiles Indígenas o Afrodescendientes

• Ser panameña (sin residencia o ciudadanía de los EE.UU.)

•Tener entre 18-25 años al momento de la solicitud.

•Ser estudiante de grado (licenciatura o ingeniería), con índice mínimo de 2.0, en cualquier área de estudio.

• Haber demostrado su liderazgo a través de sus estudios, trabajo comunitario y actividades extracurriculares.

• Contar con poca o ninguna experiencia previa fuera de Panamá.

• Fluidez en el idioma español.

S.U.S.I para Estudiantes Universitarios con Liderazgo en Emprendimiento Social

• Ser panameño, (sin residencia o ciudadanía de los EE.UU.)

• Tener entre 18-25 años al momento de la solicitud.

• Ser estudiante de grado (licenciatura o ingeniería), con índice mínimo de 2.0, en cualquier área de estudio.

• Haber demostrado su liderazgo a través de sus estudios, trabajo comunitario y actividades extracurriculares.

• Contar con poca o ninguna experiencia previa fuera de Panamá.

• Fluidez en el idioma español.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de diciembre, y cada programa tiene una duración de 4 semanas.

Todos los interesados pueden acceder al sitio web para completar su registro en el siguiente enlace: pa.usembassy.gov/es/becas/#otrosprogramas

¿Qué es el programa S.U.S.I?

El programa S.U.S.I (Study of the U.S. Institutes) es una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tiene como objetivo fomentar la comprensión mutua y el liderazgo global.

A través de estos intercambios académicos y culturales, los participantes tienen la oportunidad de aprender, compartir experiencias y establecer vínculos con jóvenes líderes de todo el mundo.