Equipos de salud mental del Minsa atienden a personas afectadas por la pandemia

Generalmente en el mes de diciembre las personas suelen tener cuadros de tristeza y depresión porque es el cierre del año cuando recordamos todo lo que no pudimos hacer y los seres queridos que perdimos, pero este fin de año es atípico debido a la pandemia.

Juana Herrera, directora nacional de Salud Mental, explicó que los casos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés y abuso de sustancia han aumentado este año, algo a lo que se debe estar pendiente.

Vea también: Cuidados para la salud mental durante la cuarentena

Dijo que tanto la ansiedad como la depresión son trastornos mentales; detalló que en la ansiedad hay mayor énfasis en los síntomas y estos trastornos pueden tener una excelente evolución si son tratados a tiempo.

Para la especialista, la pandemia hay que enfrentarla con mucha valentía y fuerzas. Les recordó a las personas que tienen que salir a trabajar seguir todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.

Vea también: La salud mental sigue estancada en Panamá

“No es lo mismo la persona que sale de su casa a trabajar para llevar el sustento, que aquellos que andan en fiesta y no siguen las medidas. Si usted tiene que salir a trabajar no deje de seguir las medidas para que no se contagie y no lleve el virus a su hogar”, destacó.

Recordó que la situación que hoy vive el país con la instalación de hospitales carpas no se vivió ni con la invasión, ni con el terremoto de Bocas del Toro y esto genera una sensación extraña, pero los hospitales no son instalados para asustar a nadie, sino para poder tener la capacidad de atender a las personas.

En cuanto a la fatiga pandémica, las personas ingresan en un estado de negación porque piensan que no les ha pasado y ya no les va a pasar, bajan la guardia y cometen errores y esto se debe al cansancio y la frustración.

Herrera hizo un llamado a las personas que han perdido a un familiar por covid y están pasando un proceso de tristeza y dolor, porque no han podido despedir a sus seres queridos de la forma habitual como estamos acostumbrados, que se acerquen al equipo de salud mental del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para ser apoyados emocional y psicológicamente.

Referente al trastorno en el sueño, señaló que está ligado a la ansiedad y es cuando las personas se acuestan, pero no pueden consolidar el sueño, mientras que en la depresión, que se instala 15 días después de experimentar tristeza, las personas se duermen por algunas horas y luego se despiertan sin poder volver a dormir.

Concluyó diciendo que, tanto en la región metropolitana como San Miguelito se ha reforzado la atención de salud mental, pero de igual forma se presta el servicio en Colón y otras provincias.