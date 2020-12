No habrá bono equivalente al décimo para trabajadores con contratos suspendidos

Las personas con contratos suspendidos no estarán recibiendo un bono equivalente al Décimo Tercer Mes, debido a que las finanzas del Estado no lo permiten, por lo menos así lo manifestó el asesor legal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Carlos Ayala Montero.

Explicó que el Décimo Tercer Mes es un derecho establecido desde 1971, Decreto de Gabinete 221 y que ha sido regulado mediante otras normas, pero básicamente no ha cambiado la forma de calcularlo.

En tanto, se paga en tres partidas a lo largo del año y cada partida se debe pagar en proporción a los salarios recibidos durante los últimos cuatro meses.

Se calcula el total de los ingresos del trabajador recibidos en función del trabajo que ha realizado en los últimos cuatro meses dividido entre el número 12.

Reiteró que no hay norma que regule la situación anómala de la pandemia y existen trabajadores que tienen más de cuatro meses con contratos suspendidos y no han recibido salario, por lo tanto, no les corresponderá el décimo.

El pasado mes de agosto, el Gobierno, de forma “solidaria”, según Ayala, otorgó a los trabajadores con contratos suspendidos un bono en sustitución del décimo y era de 50 dólares.

Sostuvo que, en esta ocasión, al parecer, las finanzas del Estado no permiten esa posibilidad.

“Hasta este momento, según tenemos información en el Ministerio de Trabajo no hay posibilidades de hacerlo, no descartamos que de pronto pueda producirse, pero hasta este momento no existe esa posibilidad”, destacó.

Sin embargo, los trabajadores con contratos suspendidos seguirán recibiendo su bono solidario mensual, indicó el asesor del Mitradel.

Por su parte, las personas con jornadas reducidas recibirán su décimo calculado en base a los ingresos recibidos en los últimos cuatro meses en virtud de los servicios que ha ofrecido a la empresa.

Advirtió sobre algunos casos ilegales donde los empleadores suspendieron contratos a trabajadores y luego los volvieron a llamar para que regresaran a sus puestos, pero por servicios profesionales.