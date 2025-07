Ernesto Cedeño insta al contralor a presentar denuncias por supuestos ofrecimientos y 'matraqueo' en la Asamblea

Tras escuchar las palabras del contralor de la República, Anel Flores, sobre el "matraqueo" que se vivió en la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio en la escogencia de la nueva junta directiva, el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, calificó esta intervención como "delicada" al ser un funcionario de alto cargo del Estado.

Y es que Flores rechazó su supuesta vinculación al 'matraqueo', cuando aseguró que él sí tenía “dosieres” y “currículos” que le entregaron los “diputados que hablan mal” de él actualmente, pidiendo nombramientos para esposas, sobrinas y sobrinos. Flores aseguró que divulgaría la información, al tiempo que indicó que no tenía problema con ningún diputado, pero reconoció que "[los diputados] tienen derecho a decir lo que les da la gana… Ellos tienen una vaina que se llama inmunidad parlamentaria”.

Incluso, habló de un supuesto empresario que aparentemente “donó” dinero para cambiar votos del lado de Vamos, y hay cuatro diputados de Vamos y tres de Cambio Democrático. “Me dijeron por ahí, ellos dicen lo mismo, a mí me dijeron también”.

En ese sentido, Cedeño instó a Flores a presentar las denuncias porque estas situaciones se constituyen como un ilícito frente al Código Procesal Penal.

"Usted tiene la obligación de presentar la denuncia conforme al Código Procesal Penal porque no podemos salir de un lado y quedarnos en comentarios de barbería, es decir, que a mí me dijeron que yo te dije porque usted está manchando reputaciones, alguna o de coaliciones o de grupos; eso no es correcto, así que si usted escuchó, vio y tiene los elementos de convicción, lleve el caso al Ministerio Público para la investigación", subrayó Cedeño.

El también abogado, que forma parte de la bancada "Seguimos" que se unió a la alianza "opositora" con la coalición Vamos, Panameñista y Cambio Democrático, para votar con el diputado Jorge Herrera y destronar al oficialismo de la junta directiva de la Asamblea, dejó claro que no está de acuerdo en que se "enlode" la reputación de un colectivo o de una persona sin presentar las evidencias del caso.

Derogar la Ley 462 'no procede'

Sobre la posibilidad de derogar la Ley 462, iniciativa que fue presentada el miércoles 2 de julio por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames y Jairo 'Bolota' Salazar, Cedeño dejó claro que "jurídicamente no procede".

"Si tú eliminas hoy, derógase la ley 462; hoy tenemos un golpe a las finanzas de la Caja del Seguro Social porque inmediatamente impediría el aporte de 966 millones al año que se obligó al Estado por la 462. Ya está el aumento de la cuota patronal, ya está entrando porque del 2025 a las arcas del área y que no estaba en las normas anteriores que están reviviendo con esta derogatoria", explicó el diputado, señalando que quienes presentaron este proyecto lo saben "y solo es para estar bien con los protestantes".

Cedeño, quien recordó que fue uno de los que votó a favor, dijo estar seguro de que la norma es mejor que lo que había, sin embargo, dijo estar abierto a la posibilidad de que se presenten reformas, siempre y cuando sea algo mejor que lo que ya se contempla en la ley. Aunque el presidente José Raúl Mulino ha dejado claro que si se presenta alguna modificación a la reforma no la aprobaría, Cedeño aseguró que la Asamblea tiene los mecanismos constitucionales para reformar la misma.

"La Constitución también plantea que si nosotros, como Asamblea, modificamos algunos artículos financieramente potables, si fuese el caso, y el señor presidente dice: 'Yo no voy a sancionar nada'; la Constitución dice que mayoría calificada 48. Podemos determinar que esto va, y tiene que ir. Y si el señor presidente cree que es inconveniente y no la va a sancionar, el presidente que tenemos hoy, Jorge Herrera, lo puede sancionar, si es viable y jurídicamente aceptable", subrayó.

Agenda de la nueva junta directiva

Tras conformarse la alianza opositora, dijo que uno de los principales compromisos de Herrera al mando de la Asamblea era establecer una hoja de ruta.

"El lunes hemos sido convocados en Junta y Directiva Ampliada todos los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias y bancadas para establecer hacia dónde nos vamos en los primeros meses", indicó, detallando que algunos de los principios a los que se comprometieron los 37 diputados que votaron a favor de Herrera eran la transparencia y las reformas al reglamento interno de la Asamblea, proyecto que ha permanecido en la gaveta desde el periodo pasado.

Cedeño se mostró optimista sobre sumar a otros diputados de otras bancadas para trabajar en proyectos que respondan al clamor ciudadano y a mejorar la imagen de la Asamblea de cara a la población.