Escasez de medicamentos, la constante queja de los asegurados de la CSS

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) han expresado su frustración ante la continua escasez de medicamentos e insumos médicos, una situación que ha obligado a muchos a recurrir a sus propios recursos para continuar con sus tratamientos.

"Casi nunca hay nada, y tengo que comprar todo. El último inhalador que compré me costó $28", dijo una de las aseguradas a TVN Noticias en un tono de resignación y preocupación.

Además de los medicamentos para condiciones como la diabetes y la hipertensión, los problemas de abastecimiento han afectado a insumos esenciales, como las jeringuillas para los pacientes diabéticos.

Según los pacientes consultados en esta nota, los medicamentos antes descritos no están disponibles en las farmacias de la CSS.

"Yo trabajé como docente por 32 años, pagué mi seguro social, y no considero justo que uno vaya a conseguir una medicina y no hay", dijo la señora Virginia Carrera, otra asegurada, que mostró su frustración al no poder conseguir los medicamentos necesarios para su condición, a pesar de que pagó por décadas su seguridad social.

La Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar los procesos de licitación y compra de medicamentos e insumos médicos.

Emma Pinzón, presidente de esta federación, criticó que los actos públicos en los que se tramita la adquisición de medicamentos e insumos "no van a la velocidad de la necesidad de la población", y lo único que se logra con esta burocracia es sacrificar al paciente que debe gastar su dinero en las farmacias privadas para adquirir el medicamento.

La CSS planea implementar en los próximos 90 días una herramienta digital con la que el asegurado podrá verificar la disponibilidad de los medicamentos.

Con información de Jessica Román