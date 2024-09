Estudiante es impactado por la descarga de una pistola eléctrica dentro de una escuela en Chiriquí

Un estudiante de cuarto año del colegio Beatriz Miranda de Cabal en el distrito de Dolega, fue impactado con una pistola eléctrica por sus propios compañeros, causándole algunos problemas de movilidad en sus piernas, que ha estado bajo tratamiento y terapias durante más de tres semanas.

La madre del menor denunció que el hecho se registró dentro del plantel educativo, entre un grupo de estudiantes que ingresó este artefacto y que procedieron entre compañeros a accionar el equipo, recibiendo el impacto en una de sus piernas.

El estudiante narró que en medio de esta situación, al recibir la descarga eléctrica en la pierna, quedó sin poder caminar y tras ser trasladado a un centro médico le dictaminaron que debía entrar en terapia para poder recuperar poco a poco la movilidad.

La madre del menor se quejó que por ser una situación ajena a lo que establece el seguro del colegio, debe hacerse cargo de todos los costos del tratamiento y de la terapia de su hijo, una situación que ella califica de injusta, por lo que decidió interponer la denuncia ante el Ministerio Público, quien inició el proceso de investigación por el hecho.

"No es posible que en los colegios no hagan requisas so pretexto de que no se puede. Yo como madre me siento indignada porque a los estudiantes que ingresaron ese artefacto simplemente le pusieron la sanción y han hecho como si aquí no ha pasado nada y es mi hijo el que ha quedado con las secuelas. Lo grave del asunto es que así como metieron esto, el día de mañana pueden ingresar una pistola o un cuchillo", señaló Marlin Bozzi, madre del estudiante

No se logró hablar con los directivos del plantel educativo, pero se informó que los estudiantes implicados en el hecho fueron expulsados por dos semanas del plantel educativo y se les advirtió que no podían ingresar este tipo de artefactos.

Sin embargo, los padres de familia del estudiante agredido afirmaron que se trata de una sanción que ellos califican de muy endeble y por eso piden mayor seguridad a la hora de verificar los artefactos o equipos peligrosos que ingresen a este plantel educativo en Dolega.