Un total de 57,526 estudiantes no se han podido conectar a las clases a distancia

El Ministerio de Educación (Meduca), reconoció que a la fecha un total de 57,526 estudiantes no han sido localizados, y no han podido retornar a la nueva normalidad escolar, con las clases a distancia, por lo que ha iniciado una serie de estrategias para su ubicación.

La directora Nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés, señaló que esta cifra equivale al 8% de la población estudiantil que se había matriculado al inicio del año escolar.

De acuerdo con Garcés, los niveles en que menos se han localizado a los alumnos son primero, segundo y séptimo grado, y se reporta que las regiones educativas con mayor porcentaje en que no se les ha contactado son Ngäbe Buglé, Emberá, Panamá Oeste (áreas de difícil acceso) y Panamá Centro.

Aunque la cifra de estudiantes no localizados no deja de ser preocupante, muestra una reducción ya que en agosto se habían registrado 135 mil 827 alumnos que no recibieron material de apoyo educativo ni conectividad y, a la fecha, han logrado ser atendidos por sus docentes.

Además, para ese mismo mes, a 68 mil 258 no se les había logrado ubicar. "Hasta esta semana de octubre hemos reinsertado al sistema 10 mil niños y jóvenes, por lo que quedan pendientes más de 57 mil de esta población que se busca incluir en el sistema escolar", cita un comunicado de la entidad.

Campaña de reinserción

Junto con el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), las direcciones regionales y los docentes, oportunamente, han realizado la campaña de retención y reinserción escolar para lograr sumar la mayor cantidad de estudiantes en el sistema educativo, pues "cada niño y joven que no reciba educación es de preocupación para esta institución”, afirmó Garcés.

La directora de Evaluación reiteró que la reinserción de los niños y jóvenes es la mayor prioridad del Meduca.

Agregó que la sociedad civil juega un papel trascendental en la focalización de los más vulnerables.