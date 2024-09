Estudiantes son premiados en el Concurso de Cuentos Infantiles Medio Pollito

Ciudad de Panamá/Este es el caso de Alessia Avendaño, una estudiante de sexto grado que fue la ganadora del primer lugar con su cuento 'Sendero de colores'.

"El tema que nos asignaron era mi mascota, y la verdad que como yo no tengo mascotas, me toco ser más creativa y me inspiran mucho los gatos, porque soy una persona a la que le gustan bastante los gatos; entonces, hacer también una historia de aventura en la que esté más o menos en mi zona de confort, pero también que sea original", manifestó Alessia.

En este concurso de literatura infantil ''Medio Pollito'' participaron 307 niños y la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, hace un llamado a los padres y maestros para que el próximo año participen más niños y se les puedan brindar las herramientas necesarias para mejorar su comunicación y arte, logrando que se conviertan en grandes escritores.

El concurso de cuentos infantiles Medio Pollito se realiza desde hace 49 años, antes por el Instituto Nacional de Cultura, y ahora lo lleva adelante el Ministerio de Cultura. Durante todo este tiempo, ha dado la oportunidad de que se publiquen los cuentos de los niños ganadores.

"A veces nosotros estamos en casa y no observamos el talento que tienen nuestros hijos; este ha sido un concurso que a mi hija particularmente la ha motivado a escribir e incluso, ya tiene varios cuentos escritos", sostuvo Amarelis Villegas, madre de joven escritora.

Los concursantes se seleccionan a nivel nacional a través de talleres en las escuelas para escribir; todos los cuentos son enviados a un jurado.

"Medio Pollito, el otro año estamos cumpliendo 50 años, estos 50 años tenemos que botar la casa por la ventana como se dice, y vamos a preparar algo mucho más grande trayendo a muchos más niños para que puedan concursar", señaló Gianni Bianchini, director nacional de las artes.

Con información de Elizabeth González