Evalúan alternativas de acceso en la Paz de Chilibre tras cierre de camino privado que provocó enfrentamientos

El cierre del acceso privado dejó incomunicada a la comunidad, lo que provocó enfrentamientos que obligaron a la intervención de la Policía Nacional.

Residentes de la comunidad de La Paz, en Chilibre, continúan en busca de una solución luego del cierre del camino que utilizaban para ingresar a sus viviendas, situación que ha generado preocupación entre las familias del sector de Panamá Norte.

El tema fue abordado durante una reunión entre representantes comunitarios, miembros de la Junta Comunal y autoridades del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes evaluaron posibles alternativas para habilitar un nuevo acceso.

De acuerdo con lo planteado en el encuentro, el antiguo paso atravesaba una finca privada, razón por la cual los moradores perdieron la ruta que utilizaban diariamente para llegar a sus hogares.

Las autoridades explicaron que una de las propuestas presentadas por la comunidad requerirá permisos ambientales, además de evaluaciones técnicas, debido a que el terreno se encuentra dentro de la cuenca del Canal de Panamá, un área con regulaciones especiales.

También se indicó que cualquier proyecto de construcción de una nueva carretera o servidumbre deberá contar con la aprobación de la ACP, así como con estudios que determinen la viabilidad del terreno.

Otra de las alternativas planteadas consiste en analizar un posible acceso que podría funcionar como servidumbre pública, aunque para ello será necesario que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) realice estudios y planos que definan si el área es pública o privada.

Durante la reunión también se discutió el costo del estudio de impacto ambiental, documento indispensable para desarrollar cualquier proyecto vial en el área. Según se informó, la Junta Comunal realizó una cotización, pero actualmente no dispone de los recursos necesarios para cubrir el gasto.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y legales, los residentes de La Paz, Chilibre, esperan una solución definitiva que permita recuperar el acceso seguro hacia sus viviendas y evitar mayores afectaciones en la comunidad.