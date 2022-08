Evalúan eliminación definitiva de licencia a conductores ebrios

A una subcomisión fue enviado el proyecto de Ley 792, que elimina la licencia de forma definitiva a conductores ebrios que causen accidentes.

La decisión fue tomada en la Comisión de Comunicación y Transporte, que preside el diputado Abel Becker.

Durante la reunión, realizada en el auditorio Carlos “Titi” Alvarado, el presidente de la Comisión de Transporte manifestó que la propuesta, presentada por el diputado Gonzalo González, será analizada a fondo y se dará oportunidad, en la discusión, a todos los sectores, antes del primer debate.

“Este proyecto es un clamor de la sociedad y que se debe hacer justicia con aquellos familiares que han perdido algún ser querido por culpa de personas irresponsables que agarran el volante bajo los efectos de drogas o alcohol”, señaló el diputado Gonzalo González.

El diputado González cuestionó que, según las normas de tránsito vigentes, se dan “hasta tres oportunidades para que causen nuevamente accidentes de tránsito”, refiriéndose a los conductores sorprendidos bajo embriaguez comprobada.

De acuerdo con González, según cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), durante el 2021, un promedio de 7 mil 500 personas conducían ebrias, en las calles de Panamá, por día, y causaron 49 muertes.

Por su parte, el diputado Víctor Castillo contó que perdió a una hija, producto de un accidente de tránsito, “causado por un borracho, y muchas cosas pasaron por mi cabeza, porque a las personas que caen en esto les debe caer todo el peso de la ley, pero no todos son reincidentes y no todos por una misma causal, eso va un poco más allá de cómo se da una las causales del accidente automovilístico. No estoy en apoyo que se le dé la licencia a ese conductor, pero para eso existen unos pasos a seguir aquí, que ya existen en el Reglamento del Tránsito”.

La subcomisión será presidida por el diputado Gonzalo González, y serán miembros de la misma, los diputados Víctor Castillo y Abel Becker, quienes establecieron un término de cinco días hábiles para presentar un informe.

La Comisión de Comunicación y Transporte, además, acordó enviar a una subcomisión el proyecto de Ley 45, que modifica el artículo 33 de la Ley 10 de 24 de enero de 1989, propuesta presentada antes de la pandemia y que, hoy día, requiere de un análisis previo antes de su aprobación en primer debate.

Además, se acordó enviar a una subcomisión el proyecto de Ley 683, por el cual el municipio respectivo dona a favor de las empresas dedicadas a prestar servicio de grúas a todos aquellos vehículos que se encuentren en sus patios desatendidos por propietarios, por término mayor de seis meses.