Exdiputado Leandro Ávila vuelve a la Contraloría y con aumento salarial

Ciudad de Panamá, Panamá/El ex diputado del distrito de San Miguelito, Leandro Ávila, regresó a la Contraloría General de la República (CGR) con un nuevo puesto y un salario de $2,500 dólares.

Así consta en una nota firmada por Isis Rodríguez, directora nacional de Desarrollo de Recursos Humanos de la Contraloría General, fechada 6 de julio y en espera de refrendo por parte del contralor Gerardo Solís.

Las reacciones ante esta reintegración no se han hecho esperar por el término de la licencia que se supone se le aprobó durante sus 15 años como diputado y el aumento salarial a su regreso.

"La gente le dijo que no iba y pues no se reeligió después de cuatro periodos que estuvo como diputado y parece entonces que muchas personas lamentablemente no ven otra manera de ganarse la vida que no sea a costa del Estado y del bolsillo de todos nosotros… Seguimos con una Contraloría que gira para otro lado, que busca la manera de seguir malgastando el dinero de todos nosotros cuando estamos en una situación financiera muy comprometida", señaló Gabriel Tribaldos, de la Sociedad Civil.

Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño manifestó que hace falta una justificación sobre por qué se ha incrementado un salario en beneficio de Ávila si no estaba ejerciendo el desempeño de sus funciones y aseveró que la Contraloría General debería hacer estas aclaraciones.

"Es muy poco visto que se haya dado esta licencia, salvo cuando estaba la norma que si era para representante y alcalde, si había la obligación de licenciarlo, pero para diputado no existía", cuestionó Cedeño.

Es importante resaltar que Leandro Ávila fue diputado de San Miguelito por tres periodos, es decir, 15 años y no logró la reelección el pasado 5 de mayo.

Este miércoles, el presidente de la República, José Raúl Mulino, emitió una advertencia al respecto en su cuenta de X, donde afirmaba que no se debe estar aumentando el salario de manera indiscriminada y carente de justificación.

Mientras la AN ratifique a los funcionarios nominados, les manifiesto a los interinos que NO deben estar aumentando salarios de manera indiscriminada y carente de justificación. De insistir, tomaré las acciones de ley para detener este abuso. Entiendan que su gobierno terminó. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 10, 2024

Así mismo, el Contralor General, Gerardo Solís, fue cuestionado por el mandatario tras autorizar aumentos salariales a funcionarios de esta entidad y le pidió no refrendar los acuerdos mutuos de Etesa.

Con información de Luis Jiménez