Toda persona tiene derecho a estar de acuerdo o no sobre el tema de las exhumaciones, pero prima más el derecho a hacer justicia, y a que algunas personas dentro de nuestra asociación, que no han reconocido o no saben dónde están sus muertos, se le pueda dar la oportunidad de enterrar a sus familiares y que sepan dónde pueden venir a llorarlos”, advirtió