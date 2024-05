Fanlyc: Este fin de semana voluntarios buscarán recolectar fondos para más de 500 niños

Los pequeños con sus superpoderes hacen el llamado para que los apoyen. Ellos son los niños de Fanlyc que se preparan para su campaña de detección temprana del cáncer.

Ángel es la imagen de la campaña de recolecta de Fanlyc para este año y su superpoder son los abrazos. Así como Gerard el hijo de Luis quiere tener los superpoderes como Hulk, ellos pintaban las capas para sus voluntarios.

"Tratar de apoyar y hacer algo por la fundación también que nos han brindado un apoyo muy grande, estamos ya casi culminando lo que es la fase de quimio profiláctica para salir poco a poco de lo que es el área de mantenimiento" manifestó Luis Pérez, papá de Gerard.

Este viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio los voluntarios estarán en las calles con sus capas con los superpoderes de los niños. Buscan recoger fondos para sus más de 500 niños y niñas que atiende la fundación.

"Sus respuestas nos sorprendieron y se convirtieron en la campaña de Fanlyc. Vamos a estar en las calles, en las avenidas, con capas que no son de superhéroes, sino que son las capas que tienen las virtudes de los niños con cáncer, todo aquello que los inspira" señaló Leslie Ducruet, directora ejecutiva de Fanlyc.

También está la mamá de Leidis, quien le contó al equipo de TVN Noticias que su superpoder es dar amor y se organizan para apoyar a la fundación en Colón y aconseja a los padres para lograr un diagnóstico temprano.

"Ella empezó con un leve resfriado así constantemente, después vi que no quería caminar, me decía 'mami' me duelen los piecitos para caminar' y cuando vi que le salieron petequias, ahí vi que no era normal y corrí a un centro médico" mencionó la mamá de Leidis.

Al año se diagnostican más de 150 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes, sin embargo, un 40% de los casos no son diagnosticados a tiempo.

"Todavía tenemos un 40% de casos que llegan tarde, llegan con un diagnóstico tardío, lo que impide el índice de sobrevivencia que queremos lograr" afirmó Ducruet.

Uno de cada dos niños que muere por cáncer, fallece por haber sido diagnosticado tarde. El cáncer de mayor incidencia en los niños, niñas y adolescentes es la leucemia, los tumores cerebrales, los tumores abdominales y otros más.

Con información de Jenny Caballero