Feligreses se congregan en la Basílica Don Bosco en el último día de novena

Ciudad de Panamá/Miles de feligreses se encuentran participando del último día de novenas en la Basílica de Don Bosco, sin embargo, el día de mañana, 31 de enero, es la gran procesión, donde miles de personas aprovecharán para participar y conmemorar a Don Bosco.

También se cumplen 200 años de ese mensaje que dio Don Bosco a la juventud y el mundo entero, un método de enseñanza que se ha venido utilizando en los últimos años.

No con golpes sino con amor

Esta prosesión debe recorrer hasta la 5 de Mayo y de ahí hacia la Justo Arosemena.

Las actividades el día de mañana inician a las 6:00 a.m. con cantos y también varias omilias, a las 3:00 a.m. y en horas de la tarde, dos más.

‘’Conmemoramos a Don Bosco desde las 6:00 a.m. tenemos las mañanitas con el canto de los mariachis, esa alegría que es propia y después eucaristías durante la mañana a las 7:00 a.m. y 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 11:30 a.m… A las 3:00 p.m. tenemos la misa de Monseñor Ulloa y a las 4:00 p.m. estamos convocados a la prosesión’’ mencionó Carlos Vilanova, párroco.

Durante la jornada estará abierto el museo y la casita de Don Bosco, una réplica de su hogar para que las personas conozcan un poco más de donde venía.

Con información de Luis Velarde