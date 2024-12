Ministro Chapman cuestiona a expresidente Martinelli y dice que miente 'rampantemente'

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, arremetió contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y lo calificó como un "mitómano que se miente a sí mismo todos los días", al tiempo que aseguró que ha recibido ataques del exmandatario por los últimos 15 años y "lo continúa haciendo ahora, cobardemente".

La reacción del ministro se dio durante una entrevista al periodista Álvaro Alvarado en el programa radial Noticias 180 minutos y surge luego de que el expresidente expresara en sus redes sociales que "cualquiera propuesta tendrá gente a favor y en contra, pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en pelear por el pueblo y no por los intereses particulares de quienes siempre “han mangoneado” esta economía. Apoyemos al Presidente y al gobierno que tiene las mejores intenciones pero los “ intereses creados” no permiten la solución de este problema pues toca su bolsillo".

El expresidente está mintiendo rampantemente, eso se llama un mitómano, una persona que miente sin darse cuenta que miente", dijo.

En el tuit, Martinelli indicó que "el problema de la CSS es complejo y hay que resolverlo pero nadie está anuente ni habla de mejorar el servicio, bajar el costo de los medicamentos ni buscar la eficiencia administrativa. Como dicen “para ganar hay que sacrificar”.

No obstante, Chapman sostuvo que cuando fue presidente, no hizo lo que mandaba la ley, la revisión de la misma.

"Lo que está diciendo es exactamente lo que él nunca ha hecho y él tuvo la oportunidad en su gobierno de revisar y actualizar lo que tenía que hacerse que mandaba la ley, no lo hizo, no lo hizo y está mintiendo otra vez, miente todos los días", refutó el ministro de Economía y Finanzas.

Chapman dijo estar seguro de que Martinelli es la razón de ser del pronunciamiento de la bancada Realizando Metas (RM), que en el día de ayer anunció estar en contra del aumento de la edad de jubilación y propusieron que los fondos de la CSS sean invertidos en instituciones públicas y privadas seguras, seleccionadas a través de procesos de licitación pública que eviten la existencia de conflictos de interés y maximicen los rendimientos para el sistema de seguridad social.

Él se para adelante del espejo y se miente a sí mismo, todos los días. Él es uno de los que está detrás de esa propuesta de ayer y ha estado continuamente atacando al presidente de y a estos que estamos aquí", subrayó Chapman.

Exclusiva Noticias 180 Minutos.

Ricardo Martinelli es un mitómano, miente todos los días. Es precisamente quien está detrás de la propuesta de la bancada de RM, dijo el Ministro Felipe Chapman en NOTICIAS 180 MINUTOS de @radioredpty pic.twitter.com/3RdtsZ83ah — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) December 4, 2024

Para Chapman, esta situación con el expresidente está promovida por un fin político y personal.

“Yo no he sido presidente de la República, no he sido ministro de Estado antes, es la primera vez que estoy aquí y estoy enfrentando un problema, siendo partícipe en un grupo que está dando propuestas que no son agradables, que no son impopulares, como ha hecho Dino [Mon] y como ha dicho el ministro de Salud, hablando de frente con la verdad sin manipulaciones y sin poner cosas en redes en cuenta anónimas”, subrayó. .

A juicio del ministro, todos los ataques buscan promover el caos y que no se aprueben las reformas a la CSS.