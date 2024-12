Boyd Galindo teme que se intente modificar medidas paramétricas establecidas en proyecto de reformas a la CSS

“Yo siento como que pareciera como que no se quiere tomar una decisión. Yo no entiendo, yo realmente no lo entiendo”. Estas fueron las palabras del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al consultársele sobre la instalación de la mesa tripartita para el análisis de modificaciones al proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social.

Sus palabras se dieron en la conferencia de prensa que diariamente se hace en la Presidencia de la República para abordar temas relacionados al paquete de reformas a la Caja de Seguro Social, en la que Boyd Galindo estuvo en compañía de Francisco Bustamante, asesor de la Caja de Seguro Social.

Durante el pronunciamiento se habló sobre los resultados de la gira de consulta ciudadana que realizó la Comisión de Salud en el interior del país, Colón y Darién para conocer las opiniones de la población sobre el proyecto 163. Reconocen que hay sectores que solicitan modificaciones.

Boyd Galindo se cuestionó y respondió: “¿Qué significa esa mesa? Porque no le veo ningún objetivo. Me parece que ya las consultas y las mesas y las estructuras de trabajo ya pasaron”.

Yo pienso que lo que se tiene que hacer, lo que le compete al Órgano Legislativo, es como buenos padres de familia, y como yo sé que ellos tienen esa visual de cambiar las cosas, de hacer algo diferente.

“Personalmente, yo temo que, si se toca algo del corazón de la ley, porque las otras cosas se pueden tocar, hay cosas que son de normativa, de gobernanza, pero la esencia, que es lo que permite que esta ley se convierta en una solución perpetua, es el asunto de la edad de jubilación, el asunto de las cuotas patronales y el asunto del costo que tiene que poner el Estado”, expresó el titular de Salud.

Le puede interesar: Alain Cedeño sobre reformas a la CSS: 'El presidente sabe que los tres debates no serán antes del 31 de diciembre'

Más temprano, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional instaló una mesa tripartita para analizar las propuestas recogidas durante las consultas, así como las posibles modificaciones en las que están el tema de la gobernanza, de la CSS, la edad de jubilación, las finanzas y las reservas, porque existen muchos temas que requieren análisis.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa mañanera, dijo que aspira a que el proyecto sea aprobado en primer debate antes del 31 de diciembre, para entonces solicitar que sea lo primero que se aborde en enero, cuando continúa el periodo de sesiones ordinarias.