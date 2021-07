Estados financieros de la CSS son necesarios para entender el sistema

La falta de acuerdo entre los participantes de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) se ha convertido en el principal obstáculo para que la misma avance, a esto se suma la falta de herramientas como resultados técnicos y las proyecciones de la entidad, que no se tuvieron desde el principio crea zozobra entre los oyentes, así lo ha expresado Dino Mon, actuario de la institución.

Para Mon, era importante que los participantes contaran con las matemáticas desde el principio del diálogo para poder llegar a conclusiones importantes.

“Cada uno llevaba su propia agenda, no la agenda de Panamá, no la agenda de la Caja de Seguro Social, no la agenda que puede construir país y cuando oyen de los otros no les gusta, entonces es más fácil levantarse”, manifestó Mon, asegurando que nunca antes se había vivido una situación tan dramática como la de hoy.

Señaló que sin una reforma sobre los programas de pensión no se va a salir adelante porque se paga por una pensión y se recibe otra. “Si no queremos cotizar por más tiempo, ni más dinero, entonces tenemos que aprender a recibir lo que ese dinero cotizado compra, es muy simple, tenemos que entender que ese 13 % de la cuota obrero patronal no compra más que un 30 o 31 por ciento de la pensión que hoy reciben”, sostuvo.

Mon aseguró que actualmente se está recibiendo el doble de lo que se cotiza y no es un tema de que se hayan robado dinero del sistema de pensiones porque no es la realidad de la Caja.

Actualmente hay 298 mil jubilados mal contados, y se pretenden jubilar unas 600 mil personas a las que hay que costearle las jubilaciones “porque no hay un solo dólar”.

Para el actuario la función de los sistemas no es una solución porque eso solo crearía un problema mayor.

“De la cuota obrero patronal no se toca un solo dólar que no sea para pagar la pensión, si eso es así todo el despilfarro del que habla la gente se puede encapsular en otra esfera, pero no en la de las pensiones”, indicó.

Destacó que el sistema que tiene Panamá es una pirámide creada por el propio gobierno para satisfacer a un pueblo que cada vez que tiene un problema le dan un caramelo, pero los problemas financieros no se solucionan de esa manera.

Finalizó diciendo que la mesa del diálogo tiene que entender que la forma en que se está desarrollando es de manera irresponsable, asegurando que aún la población no entiende de donde salen los números de la CSS.