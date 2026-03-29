Fondo Verde del Clima elige a Panamá como oficina regional en América Latina y el Caribe

Con esta designación, Panamá se consolida como un centro estratégico para impulsar el multilateralismo climático y canalizar soluciones concretas frente a los desafíos del cambio climático en la región.

Panamá ha sido seleccionada como la nueva sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Verde del Clima (GCF), una decisión que consolida al país como un punto clave en la gobernanza y financiamiento ambiental de la región.

El anuncio se dio en el marco de la reunión B44 de la Junta Directiva del organismo, celebrada en Corea del Sur, en un momento considerado histórico para el GCF, que ya supera los 20 mil millones de dólares en su cartera global. Durante la sesión también se aprobaron 960.3 millones de dólares para financiar 18 nuevos proyectos de alto impacto en distintas partes del mundo.

La instalación de esta oficina regional permitirá a Panamá servir como enlace directo entre los recursos internacionales y las necesidades climáticas de América Latina y el Caribe, facilitando el acceso a financiamiento y fortaleciendo la ejecución de iniciativas ambientales.

Entre los principales beneficios destaca la aceleración de proyectos vinculados a la adaptación climática, como el manejo del agua y la agricultura, así como iniciativas de mitigación en áreas como la energía limpia y el transporte sostenible. Además, se prevé una mayor atracción de capital verde y la llegada de organismos multilaterales, lo que dinamizará la economía local.

Este paso también refuerza el posicionamiento geopolítico de Panamá como un país carbono negativo y líder en sostenibilidad, ampliando su rol tradicional como hub logístico y financiero hacia el ámbito ambiental.

La reunión B44 marcó igualmente avances en inclusión financiera, con un enfoque significativo en África, que recibió el 46% del financiamiento aprobado, y la incorporación de nuevos proyectos en el Caribe, específicamente en países como Jamaica y Bahamas. Asimismo, se acreditaron 10 nuevas entidades, fortaleciendo la red global del fondo.

Con esta designación, Panamá se consolida como un centro estratégico para impulsar el multilateralismo climático y canalizar soluciones concretas frente a los desafíos del cambio climático en la región.