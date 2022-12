'Fuerzas internas' impiden que se resuelva el desabastecimiento de medicamentos

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la institución y los asegurados que no encuentran sus tratamientos en las farmacias públicas, y aunque se ha establecido una mesa interinstitucional para tratar de encontrar una solución, estas no parecen ser la cura a la enfermedad.

Jaime Olive, del Colegio Nacional de Farmacéuticos, dijo que, aunque el Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo en sentar a todos los sectores, sin embargo, hay ciertos sectores con intereses que no dejan que lo que se ha desarrollado hasta el momento avance, lo que es un peligro para las intenciones del Presidente de la República.

Señaló que, en la mesa se acogió el Título Cuarto de Proceso de Adquisición de la Ley 1 de medicamento, que nunca se había implementado, que habla de los grupos farmacológicos, complejidad, por uso e indicación terapéutica, perfil farmaterapéutico y contrato nacional de suministro.

Recalcó que la crisis de desabastecimiento es un problema de la Dirección Nacional Ejecutiva de Logística y la Dirección Nacional Ejecutiva de Compras, pero persisten los intereses.

Explicó que, el contrato nacional de suministro surgirá posiblemente de una licitación a la inversa, para que los productos que se adquieran, la empresa que se gana el contrato debe garantizar que para uno o dos años no haya problemas de desabastecimiento en ningún rubro.

Olive se refirió al programa MedicSol que en su momento contemplaba 9 productos, se aumentó a 98 y hasta hace pocos días se amplió a 135, por lo que se preguntan ¿Por qué va a crecer en vez de disminuir? Entonces, esa intención de ir del ‘no hay al sí hay’ alguien la está vulnerando.

“Se está protegiendo a los mismos empresarios de siempre que crean el desabastecimiento, se ganan una licitación, ni siquiera tienen el producto, piden una prórroga y se la dan”, manifestó Olive.

Sostuvo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene que buscar a lo interno de la institución quién está impidiendo que lo que se ha hablado hasta el momento se concretice.

Detalló que existe una diferencia entre la adquisición y la licitación que es solo una expectativa de los contratantes de llenar un vacío.

Señaló que la Ley 1 de la CSS es la mejor de América Latina, al nivel que otros países han copiado, pero en Panamá se hace todo para que no funcione, y esto envía un mensaje a nivel internacional de que no hay certeza de parte jurídica, recalcando que, si el hub Farmacéutico funciona, empresas nacionales e internacionales crearían clúster y se haber voluntad política se resolvería el problema en 6 meses.

Reiteró que la falta de medicamento no lo puede resolver la farmacia, porque es un problema estructural de la Dirección Nacional de Logística y la Dirección Nacional de Compras, recalcando que MedicSol no resolverá la situación y no debe crecer, debe disminuir.