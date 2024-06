Mulino reacciona a 'mutuo acuerdo' por un cuarto de millón de dólares para gerente de Etesa

El actual gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Carlos Mosquera Castillo, firmó un mutuo acuerdo por 249,196.56 dólares para abandonar la institución una vez que cambie el gobierno el próximo 1 de julio.

Mosquera Castillo, fue designado en el cargo en julio de 2019, cuando la actual administración empezó a regir, el salario que se le otorgó fue de 13,347.72 dólares mensuales, según consta en la planilla de la institución para enero del 2023.

Como sucede en cada transición de gobierno, el presidente electo, José Raúl Mulino, en días pasados anunció quienes serían los encargados del sector público y como gerente general de Etesa designó al ingeniero eléctrico Roy Morales.

La indemnización por la salida de Mosquera Castillo ha tomado por sorpresa a varios sectores de la sociedad civil que se preguntan cómo fue la firma del mutuo acuerdo y de dónde salió el cálculo, incluso al propio presidente electo que reaccionó en la red social X.

"Los cargos por periodo de 5 años, sobretodo los de libre remoción o funcionarios de confianza, terminan el 30 de junio. No se van a permitir “novedosas” maneras de terminar tales cargos a través de fórmulas ( mutuos acuerdos) que no representan otra cosa que un abuso contra los fondos de la Nación. Solicito al Contralor que estas u otras fórmulas no sean pagadas", escribió Mulino.

Durante su administración se recuerda el apagón navideño sufrido el pasado diciembre y que provocó que muchas familias pasaran esta importante fecha a oscuras. Además, en distintas ocasiones se habló sobre el nombramiento de hijos y familiares de diputados con jugosos salarios dentro de la entidad.

Es importante mencionar que la remoción del cargo del gerente general está a cargo de la Junta Directiva.

El pago del mutuo acuerdo está a la espera de ser refrendado por el contralor de la República, Gerardo Solís.

Etesa es una sociedad anónima, con capital 100% estatal, que surge con la aprobación de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad y se reestructura el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Centra sus actividades en el transporte de energía eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de esta energía por el generador, hasta el punto de recepción por la empresa distribuidora o Gran Cliente, según consta en su página web.

Cuenta con una capacidad de transformación de 2,722 MVA, lo que representa un aumento del 84% con respecto a sus inicios. Además, actualmente, le da acceso a más de 96 plantas de generación con una capacidad instalada de 3,693 MW. De esta capacidad, un 47.9% corresponde a centrales hidroeléctricas, un 33.77% a plantas térmicas, un 11.02% a plantas fotovoltaicas y un 7.31% a plantas eólicas.