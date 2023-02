Globo Chino en Panamá: ¿Pasó por el país el fin de semana?

Mucho se habló del misterioso globo chino que sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos la semana pasada y que fue derribado durante el fin de semana, pero de inmediato surgió información de que estos mismos artefactos estarían sobrevolando los espacios aéreos de países en América Latina, incluso, Colombia informó sobre el paso de un presunto globo sobre su espacio.

La mañana de este lunes Pekín confirmó que el globo que sobrevuela Latinoamérica es chino, y que supuestamente son aparatos meteorológicos que se desviaron de su curso.

Relacionado Pekín confirma que el globo que sobrevuela Latinoamérica es chino

Ante la intranquilidad que ha sembrado el paso de estos globos, por el desconocimiento de lo que realmente son y para qué son, las naciones están vigilantes de lo que sucede en su espacio aéreo para su posible detección.

Panamá no escapa de ello, y aunque hasta el momento no se ha detectado ninguno de estos artefactos sobre el territorio nacional, pues los radares no lo han detectado, en Autoridad de Aeronáutica Civil están pendientes de cualquier situación inusual.

Según informó la Agencia de Prensa Francesa (AFP), el Ministerio chino de Relaciones Exteriores explicó el lunes que el objeto tienen fines civiles y es utilizado para una prueba de vuelo.

A causa de "las fuerzas meteorológicas y de su maniobrabilidad limitada, el dirigible se desvió seriamente de su ruta programada" y entró "accidentalmente en el espacio aéreo de Latinoamérica y el Caribe", indicó un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa.

"China es un país responsable y siempre ha respetado estrictamente el Derecho internacional", añadió.

Las autoridades colombianas, señalaron que el fin de semana un presunto globo había pasado por su territorio, luego de que Estados Unidos anunciara que "un globo de vigilancia chino" había sobrevolado Latinoamérica.

Tras el derribo por parte de Estados Unidos, China ha expresado que la acción ‘impactó’ y ‘dañó’ seriamente las relaciones entre los dos países.