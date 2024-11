Gobierno pondría solución al problema de la basura con una Asociación Público Privada

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno contempla transformar la Autoridad de Aseo en una entidad con una Asociación Público-Privada (APP) para concesionar el tema de la basura, por lo menos así lo informó este jueves 21 de noviembre el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa.

El presidente Mulino indicó que se tomó la decisión de hacer del problema de la basura una “cuestión integral del país”, porque es una situación que no ha parado y se da en toda la república.

Ya se ha reunido con las diferentes autoridades encargadas del tema para ir dando paso a la convocatoria, lo más seguro “una APP”, para el relleno de cerro Patacón.

Recalcó que la ciudad se ha ido limpiando en operativos debido a la gran cantidad de vertederos improvisados [pataconcitos] en diferentes puntos de la capital panameña.

Mulino dijo que al inicio de su administración se tenían 26 carros compactadores y 27 camiones “tirados y abandonados casi que para descarte” y el director de Aseo, Ovil Moreno, “se dio a la tarea de investigar carro por carro” y determinó que eran daños menores y con menos de 15,000 dólares se repararon esos vehículos. “Si eso no es peculado, yo no me llamo como me llamo. "¿Cuál era la idea? Dejarles perder para comprar más seria, no sé, habrá que preguntar al que estaba”.

Explicó que actualmente operan 53 compactadores y ya se aprobó el plan diciembre, que por las fiestas de Navidad y Año Nuevo aumenta la cantidad de basura. Con este plan no solo se recogerá en la capital, sino que apoyarán al Municipio de San Miguelito.

Mulino instó a la ciudadanía a pagar sus tasas de aseo y ser responsables.

Argumentó que en cuentas por cobrar en tasa de aseo hay 116 millones 128 mil dólares pendientes de pago y que se desglosan en clientes comerciales (20 millones 179 mil), clientes residenciales (93 millones 945 mil dólares) e instituciones públicas (2 millones de dólares).

Mulino reiteró que, con estos datos, “hay una responsabilidad ciudadana también”, al tiempo de que enviará a encargados del Ministerio de la Presidencia a averiguar qué entidad debe para saldar esa deuda.

El mandatario indicó que si se está pensando en transformar a la Autoridad de Aseo en una APP “esa plata se va a pagar” y “de allí en adelante se va a tener que pagar el servicio como Dios manda”.