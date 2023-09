Gremios médicos anuncian paro de labores desde este jueves 7 de septiembre

Cidad de Panamá/Los gremios médicos declararon paro de labores por 48 horas, desde este jueves 7 de septiembre, debido a la supuesta falta de respuestas de parte del Gobierno a la serie de peticiones entregadas el mes pasado en medio de los piqueteos que se realizaron en varias unidades hospitalarias.

El doctor Francisco Castañeda, de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacs), hizo el anuncio aseverando que, el Gobierno no ha tenido comunicación para reiniciar el diálogo, ni presentar contrapropuesta a las propuestas hechas.

“Lamentablemente, el tiempo que se le dio a las autoridades para evitar una medida de fuerza se ha vencido. Por lo tanto, mañana a las 7 de la mañana estamos convocando a un paro nacional de todos los servicios sanitarios de los gremios acuerpados en esta alianza”, manifestó.

Castañeda pidió la población evitar asistir a la consulta y llamar para reprogramar las citas, ya que, la medida de fuerza es porque no tienen insumos y no hay cómo operar a los pacientes.

Aclaró que, las cirugías electivas quedarán suspendidas, y solo se harán las de urgencia y de pacientes de cáncer.

“Nosotros no podemos ser cómplices de que usted no tenga medicina, que no haya reactivo en laboratorios, que los equipos de rayos X estén dañados y que sigamos como si no está pasando nada, es inmoral”, expresó.