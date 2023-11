Gremios periodísticos rechazan agresiones contra periodistas durante las manifestaciones

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) emitieron un comunicado en conjunto para mostrar su rotundo rechazo a la agresión registrada contra un grupo de periodistas quienes en medio de una cobertura el pasado 2 de noviembre, a la altura del puente sobre el Río David en la entrada hacia la ciudad, fueron agredidos por un grupo de manifestantes.

En un mensaje contundente, los gremios periodísticos señalan que las arengas de manifestantes contra periodistas durante el ejercicio de su función informativa son preocupantes. Los periodistas son en primera instancia comunicadores y no son responsables de determinar las acciones que sean priorizadas o no por las autoridades. Durante las últimas dos semanas, dichas intimidaciones han terminado en ocasiones en agresiones físicas, no solo en Chiriquí, sino en provincias centrales y en la ciudad capital. En ocasiones, dichas agresiones se han dado sin que las autoridades competentes hagan nada al respecto. Recordamos a los estamentos de seguridad, que el Estado tiene la obligación especial de proteger a los periodistas para no generar autocensura y garantizar el debido registro de los hechos.

Al igual que han hecho otros gremios y organizaciones nacionales, el conglomerado de medios de comunicación advierte que el país vive una situación de enardecimiento dada la violación de otros derechos como el libre tránsito, que está teniendo severos efectos impidiendo el derecho al trabajo y a autosustentarse, así como afectando a terceros por falta de alimentos, combustible y medicamentos. Dicha situación no es excusa para permitir ningún tipo de excesos, ni de parte de manifestantes ni de la Policía Nacional contra periodistas. El CNP, el Fórum de Periodistas, la APR y la Asociación de Periodistas de Chiriquí hacen un enérgico llamado a los organismos de seguridad a que tomen consciencia de sus obligaciones para mantener la paz y el orden público, respetando y protegiendo a quienes, por su función, están llamados a realizar coberturas de la difícil situación que se vive en el país.