¿Qué hay detrás del abandono de proyectos habitacionales del Miviot?

Ciudad de Panamá/Marcos Suira, director de Ingeniería de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial aseguró que han tenido que negociar con las pandillas delictivas y sus líderes para poder avanzar los proyectos habitacionales que desarrolla la entidad en las áreas conocidas como rojas.

Suira aseveró que incluso cuando van en busca de trabajo imponen las condiciones de ellos y algunos logran ser contratados. Aclaró que no es una mano de obra la que ofrecen, pero aun así se colocan en puestos donde puedan colaborar y la mayoría lo hace.

Es un tema que se escapa de las manos del contratista… es un tema común y lo saben Capac, las autoridades y los jueces de paz”, sostuvo.

De acuerdo con Suira estos casos han aumentado en los últimos años. No obstante, no se atrevió a relacionar a estas bandas delincuenciales con el vandalismo que han reflejado las obras de infraestructura estatales. “Pueden ser dueños de lo ajeno que se meten en los proyectos que al no ver vigilancia se meten y hacen el saqueo”, precisó.

Respecto a los proyectos urbanísticos ubicados en las calles 10 y 13 de Río Abajo que han estado abandonados por más de un año, Suira reiteró que al contratista se le había otorgado una extensión de tiempo para que entregará el proyecto, pero ahora no se puede hacer un nuevo endoso por la falta de liquidez del contratista.

Agregó que hay alternativas como la de que el contratista seda el contrato a una empresa constructora con los requisitos que el Miviot exige o se liquide el contrato por mutuo acuerdo o bilateralmente.

Pese a ello, el Miviot va retomar la obra cumpliendo con la Ley de Contrataciones Públicas. El proyecto tiene un valor de 5 millones de dólares para beneficio de 100 familias.

Ayer, jueves 21 de julio, el propio ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, informó que el proyecto actualmente enfrenta problemas de liquidez, pero debería estar cubierto para el primer semestre de 2024.

“Ahora toca poner en las cuentas qué me debes qué te debo y eso es parte de una negociación contractual”, explicó. El proyecto debió ser terminado en 2022.