Una historia canina, con un final feliz

Pero los asaltantes no se habían percatado de la presencia de una mascota en la parte trasera del carro, el dueño del vehículo Carlos Vallarino, les imploró que le permitieran sacar a su perro pero los delincuentes hicieron caso omiso y se llevaron el automóvil junto a la mascota.

"En ese momento lo único que me preocupaba era el perro que estaba en la parte de atrás, justo antes de ellos marcharse, les imploré y les supliqué tres veces que me dejaran bajar al perro, pero ellos obviamente en su desesperación lo que van hacer es no prestar atención y arrancaron y se fueron en el vehículo", indicó Vallarino.

Sebastiana Pineda, quien es parte de la familia, afectada emocionalmente por la desaparición de la mascota, agradeció a todos los que compartieron en redes sociales la foto de su perro y el carro, recalcando que lo del carro es lo de menos. " Lo del carro es lo de menos, es el cachorrito", destacó entre sollozos.

La mascota fue encontrada en la Cinta Costera, la persona que halló al perro, era una mujer extranjera y pidió una recompensa para sí poder devolverlo a sus dueños.

Por el momento, se desconoce el paradero del vehículo y de los delincuentes.