Este es el horario del Metro de Panamá para este fin de semana

El Metro de Panamá informó que este este sábado, 6 junio, mantendrá prestación de sus servicios de 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m, conforme a lo establecido en el toque de queda nacional.

Si embargo, el domingo las estaciones que están en funcionamiento hasta el momento estarán cerradas, en cumplimiento a la cuarentena total.

Con la medida de toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y el levantamiento de la cuarentena total, el horario de operación de la red Metro se mantiene de Lunes a Sábado 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los Domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m..

Mientras, a medida que se vaya viendo el comportamiento de la demanda con la apertura del resto de los bloques se irá analizando la reapertura paulatina de las estaciones que permanecen cerradas, informó la entidad en un comunicado de prensa.

Desde abril la demanda en el Metro disminuyó un 8%, trasladando cerca de 30 mil usuarios al día.

No obstante, en la actualidad se transportan 60 mil usuarios en promedio, lo que representa un 20% de la capacidad de carga en trenes.