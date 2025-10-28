'El Hospital Modular es un recurso que estamos desperdiciando', afirma el diputado José Pérez Barboni

El diputado Pérez Barboni lamentó que, mientras se discuten partidas millonarias para otros fines, no se priorice el rescate de activos sanitarios ya existentes.

Ciudad de Panamá/El diputado José Pérez Barboni, presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y miembro de la bancada Seguimos, reveló el estado de abandono en que se encuentra el Hospital Modular construido durante la pandemia de covid-19 en la ciudad de Panamá.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la bancada Seguimos tras un recorrido de inspección, muestran instalaciones en buen estado estructural, pero sin uso, sin equipamiento médico y con riesgo de deterioro irreversible.

Encontramos un lugar tenebroso, como de Halloween, pero lo más grave no es el aspecto, sino que se trata de una infraestructura funcional que podría salvar vidas en zonas remotas”. — José Pérez Barboni - Diputado de la bancada Seguimos

El diputado Pérez Barboni destacó que, pese a que el Ministerio de Salud anunció en su momento el traspaso del hospital a la Policía Nacional, esta institución no ha podido operarlo por falta de 1.4 millones de dólares. “Si con esa cifra se puede reactivar un centro que costó más de 10 millones entre construcción y equipamiento, ¿por qué no se hace?”, cuestionó.

El diputado Pérez Barboni lamentó que, mientras se discuten partidas millonarias para otros fines, no se priorice el rescate de activos sanitarios ya existentes.

Además, advirtió sobre el desperdicio de recursos: tuberías con agua corriente, sistemas eléctricos operativos y hasta aires acondicionados cubiertos de maleza. “Esto no es solo negligencia; es una falta de planificación que afecta directamente a las comunidades que más necesitan atención médica”, subrayó.

Proyectos anticorrupción estancados y preocupación por el presupuesto nacional

Más allá del caso del hospital, Pérez Barboni aprovechó la entrevista para expresar su frustración por el estancamiento de iniciativas legislativas clave.

Reveló que al menos 41 propuestas de ley, muchas orientadas a combatir la corrupción, permanecen “engavetadas” en la Asamblea Nacional. Aunque celebró avances como la inclusión de un tope del 4% en gastos de consultorías dentro del presupuesto 2025, insistió en que “no hay voluntad política real para aprobar reformas profundas”.

Respecto al Presupuesto General del Estado —aprobado en 34,901 millones de dólares, uno de los más altos en la historia del país—, el diputado fue contundente: “La mayor parte no va a inversión, sino a pagar deuda. Es como pedir un préstamo para pagar otro préstamo”. En ese contexto, llamó a reevaluar prioridades: “No podemos seguir poniendo computadoras antes que puentes o conectividad en zonas rurales, especialmente cuando vemos tragedias como la muerte de estudiantes arrastrados por corrientes de agua”.

Pérez Barboni anunció que su comisión continuará visitando provincias y fiscalizando el uso de recursos públicos. “Hemos sido una comisión productiva, pero otras, como la de Gobierno, están frenando iniciativas cruciales para la transparencia”, concluyó.

La bancada Seguimos, aseguró, no dará “cheque en blanco” y seguirá exigiendo rendición de cuentas hasta el último día de sesiones ordinarias, previsto para el 31 de octubre.