Diputados exigen explicaciones al director del Ifarhu por retrasos en el pago de becas a universitarios en el extranjero

Panamá/Unos 435 estudiantes universitarios, tanto en Panamá como en el extranjero, estarían viendo afectados sus estudios debido al no pago de sus becas por parte del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con varios diputados de la Asamblea Nacional, esta es la cifra que les han informado los padres de estos estudiantes, quienes, en busca de ayuda, han conversado con ellos para que los apoyen con las autoridades correspondientes. Los padres aseguran que han enviado notas a la Presidencia de la República, al Despacho de la Primera Dama, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Ministerio de Educación y se han apersonado al Ifarhu, pero nadie les da una respuesta.

Es por ello que los diputados Alexandra Brenes, de la bancada de Vamos; Francisco Brea, del Partido Panameñista; y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático, se quejaron el miércoles con el Ministerio de Educación, en contra del director Jaime Díaz, a quien le piden que atienda y dé respuestas a los familiares de los estudiantes que pronto serían desalojados de sus universidades si la entidad no da una respuesta.

Es el Ministerio de Educación, a cargo de la ministra Lucy Molinar, el regente de la junta directiva del Ifarhu.

Aquí hemos tenido al señor Jaime Díaz, director del Ifarhu, que en su momento habló de 302 estudiantes y ayer nos enteramos que son 435, tanto locales como extranjeros, que se mantienen en el mismo estado de no tener respuesta”, indicó.

Los padres de familia, dijo la diputada, han enviado cartas al MEF, a la Presidencia, al despacho de la Primera Dama y han ido innumerables veces al Ifarhu para obtener una respuesta para sus hijos, quienes ya están siendo sacados y limitando su participación en las universidades donde estudian.

“Yo quisiera saber cuándo se les va a dar respuesta. Yo no quiero decir que el señor [director del Ifarhu] es mentiroso, pero tenemos, por ejemplo, pruebas de que en sus ponencias en la Asamblea ha dicho fechas que no coinciden con lo que ha recibido tanto el MEF como las cartas enviadas a la Asamblea”, explicó.

Las declaraciones de Díaz

El 12 de noviembre, Jaime Díaz, director del Ifarhu, solicitó un traslado de partida en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por $42.7 millones, el cual fue aprobado y destinado al pago atrasado de becas escolares y universitarias a nivel nacional e internacional.

Ese día, el funcionario señaló que se dejaba fuera del pago a 302 estudiantes que estudian en el exterior, debido a la falta de refrendo por parte de la Contraloría, ya que la institución no cuenta con los recursos; y a otros que estudian en universidades nacionales. Sobre estos últimos, no detalló cifra, pues aseguró que no contaba con la información.

Además, explicó que, en la administración anterior, los departamentos del Ifarhu “operaban en una total desconexión”. “La dirección general o la dirección de becas comprometía a la institución diciendo: te voy a otorgar una beca, una asistencia, un auxilio, pero lo hacían sin el aval del departamento de finanzas”. Ante esta práctica, señaló, los desembolsos se harían con retraso.

Este medio llamó al director Díaz para saber su opinión, pero no respondió.

Precisamente, muchos de los jóvenes que se encuentran en esa situación recibieron auxilios económicos, un programa que está siendo investigado debido a varias denuncias en el Ministerio Público.

En su intervención, la diputada Brenes aseguró que ella ni otros diputados “están defendiendo los auxilios económicos”, sino que “se trata de una situación en la que los estudiantes no tienen la culpa de una mala gestión, pero no podemos permitir que tengamos un director del Ifarhu que no tiene respuestas a esa situación”.

Advirtió que, si el 15 de diciembre no se da respuesta, esos estudiantes tendrán que salir [de sus universidades]. “Estamos hablando de solo dos semanas que les quedan”, añadió.

Por su parte, el diputado Brea planteó que hay jóvenes estudiando en universidades prestigiosas de otros países en carreras que no se dan en Panamá y que “hay una serie de situaciones que nos gustaría que la ministra las vea de primera mano, porque hay una serie de inconsistencias en las respuestas que le dan a esta Comisión [de Presupuesto] y a los padres de familia”.

“Ellos [los padres de familia] nos mostraron una foto en la que los expedientes de los 400 y tantos estudiantes están tirados en el piso, debajo de unos garrafones de agua. La razón por la cual esta Asamblea todavía no ha actuado con mayor contundencia es porque estamos en receso y solo esa comisión está sesionando”, advirtió.

Señaló que se está dejando un mal precedente y que el país está quedando como un mal sujeto de crédito ante las universidades extranjeras, cuando se había dado un compromiso de pago y luego se les informa que hubo faltas administrativas y no se puede pagar.

A su juicio, “en el momento en que el país habla por parte de un representante legal de cualquier institución, eso ya es un compromiso (…)”.

Ante las quejas de los diputados, el viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, se limitó a decir que “toda la atención de los estudiantes que están en estos casos a través del Ifarhu está siendo atendida con mucha prioridad, eso sí se lo puedo asegurar”.

La actual administración del Ifarhu ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen supuestas irregularidades en los trámites gestionados por la administración anterior (2019-2024) para otorgar auxilios económicos de manera discrecional y en el manejo financiero de la institución.

Piden una citación para Díaz al pleno

Al respecto, el diputado Osman Gómez dijo a los demás diputados que lo que hay que hacer es citar al director del Ifarhu al pleno y preguntarle sobre las medidas que se están tomando en este caso, ya que la ministra de Educación solo es la presidenta de la directiva.

“Ya dentro de un mes entra la Asamblea y lo citamos, porque ese es un tema muy sensible”.