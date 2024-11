Aprueban traslado de partida al Ifarhu por $42.7 millones para pagar becas en el exterior y a nivel nacional

Panamá/Jaime Díaz, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida por $42.7 millones, destinado al pago atrasado de becas escolares y universitarias a nivel nacional e internacional.

Díaz explicó que el motivo de estos traslados es continuar promoviendo la educación a nivel nacional.

“Por distintos temas, no hemos podido hacer frente a los pagos. Tenemos estudiantes en universidades nacionales e internacionales que ya no les permiten matricularse o subir sus trabajos a la plataforma debido a la deuda que mantenemos (…)”, expresó.

Este pago beneficiará a 87,342 estudiantes en todos los niveles, desde escolar hasta educación superior, a nivel nacional e internacional, explicó Díaz.

El monto solicitado fue aprobado con 11 votos.

Sin embargo, señaló que se deja por fuera a 302 estudiantes que estudian en el exterior y que no están contemplados en el pago por falta de refrendo, debido a que la institución no cuenta con los recursos. También a algunos estudiantes que cursan estudios a nivel nacional, aunque no se conoce la cifra, ya que el director no contaba con esos datos.

Este traslado tampoco cubrirá el último pago del "concurso nuevo" de becas y asistencias, por $20 millones, el cual se da a final de año, pues aún no cuentan con los fondos que se anunció.

Los diputados cuestionaron a Díaz por realizar un traslado millonario cuando, en su momento, él manifestó que el Ifarhu estaba en “quiebra”. Al respecto, el director aclaró que hizo esa afirmación debido a la situación financiera de la institución, ya que los compromisos que tiene la entidad superan los $100 millones. “Nuestro compromiso supera por mucho los fondos de la institución”, agregó.

Nuevo reglamento para aprobar becas

Dejó claro que ahora el Ifarhu será una institución enfocada en ofrecer becas en áreas necesarias para el país, ya que no es viable formar profesionales en carreras sin oportunidades de empleo en el mercado nacional. Las becas, ahora serán destinadas por mérito o crédito.

Por ahora, la entidad no ha otorgado nuevas becas, debido a que se encuentran en una fase de auditorías, indicó el director.

Durante las consultas de los diputados, el director del Ifarhu también habló sobre el pago de los auxilios económicos. Para este rubro, se informó que se han destinado $3 millones, informó. Sobre la retribución de estos dineros, se dijo que se ha estado recibiendo una gran parte, pero aún no se ha retribuido por completo, porque los expedientes se encuentran en el Ministerio Público.

El director explicó que los auxilios económicos se mantendrán, "bajo parámetros muy estrictos y va dirigido al cien por ciento al riesgo social, esa es nuestra prioridad y en la que nos vamos a basar (...)"

Díaz aseguró en la Comisión que ya se ha elaborado un reglamento para otorgar becas en el país, y que este se encuentra en el Consejo de Ifarhu.

Explicó que anteriormente el protocolo de aprobación de las becas consistía en que la solicitud ingresaba al Comité de la entidad, quienes sugerían su aprobación o no, pero que la última palabra la tenía el director general del Ifarhu.

Ahora, la propuesta plantea que las becas sean otorgadas con base en mérito académico, deportivo, artístico o por riesgo socioeconómico, aunque estos criterios deben ser comprobados por la entidad. Además, dejó claro que para el otorgamiento de auxilios económicos no era necesario ser de escasos recursos económicos, solo tenía que "ser panameño".

“Esa propuesta se encuentra en evaluación del Consejo, esperando su aprobación”. Díaz afirmó que quienes deseen becas deberán competir por ellas y que el enfoque principal de la institución será el “crédito”, es decir, la solicitud de préstamos.

Las denuncias del Ifarhu

En su intervención, el director del Ifarhu manifestó que la entidad ha presentado cinco denuncias por las irregularidades que encontraron en la entidad, para quienes resulten responsables.