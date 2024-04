Inauguración el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral

El Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (IEINDI), ubicado en el corregimiento de Don Bosco, finalmente fue inaugurado este 25 de abril, tras varios años de espera por parte de las familias que se verán beneficiadas con esta obra.

En esta institución se abordarán cuestiones del neurodesarrollo en niños pequeños relacionadas con la memoria, la cognición, el lenguaje y la interacción social, con el objetivo de facilitar el diagnóstico temprano y la intervención para desarrollar su potencial y puedan llevar una vida productiva.

Con una inversión de $15.9 millones de dólares, este proyecto beneficiará a una población de 23 mil 948 niños en riesgo de tener dificultades para su neurodesarrollo integral.

El mandatario, Laurentino Cortizo, quien participó del evento inaugural, señaló que la entrega del IENDI es otro aporte a la lucha de todos los panameños para reducir la pobreza y la desigualdad.

“Hoy es un día especial porque estamos poniendo en funcionamiento de verdad este instituto y, no una pantomima de inauguración. He quedado impresionado de lo que he visto, funcionarios atendiendo con cariño a esos niños en nuevas instalaciones terminadas y equipadas. Otra obra recuperada, así como la Ciudad de la Salud entre otras”, mencionó.

Así mismo, sancionó la Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá, establece una nueva organización social basada en el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.