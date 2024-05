Raúl Pineda tras ejercer su voto: 'Voy a volver a ganar, este es mi barrio'

Ciudad de Panamá/El diputado Raúl Pineda, quien busca la reelección en el circuito 8-2, para un cuarto periodo en la Asamblea Nacional, miembro de la cúpula del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), aspira mantener su curul como diputado del distrito de San Miguelito, el segundo con la mayor cantidad de electores del país, registrando 251,303 electores.

Pineda se apersonó al Centro Básico General Bilingüe Carlos A. Mendoza del corregimiento Belisario Porras, para endosar su voto al colectivo que lo ha respaldado durante varias décadas para llegar a la Asamblea y aseguró que mantendrá su curul en el legislativo porque San Miguelito es su "barrio".

"Hoy voy a volver a ganar 3 a 1 porque este es mi barrio. Hay gente por allí que dicen no van, los que no van son ellos, porque nosotros somos de aquí, y los reto a que vengan a contar los votos aquí en Carlos A. Mendoza, no nos ganan, les ganamos al representación, alcaldía, diputación y presidencia", subrayó.

Pineda es uno de los 35 diputados del PRD que aspira mantener su curul en el la Asamblea Nacional.